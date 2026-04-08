Projeto em Secretário oferece 14 lotes para a construção de casas de alto padrão - Divulgação

Projeto em Secretário oferece 14 lotes para a construção de casas de alto padrãoDivulgação

Publicado 08/04/2026 21:12 | Atualizado 08/04/2026 21:13

A Região Serrana do Rio vem conquistando cada vez mais famílias interessadas em ter uma segunda moradia e até mesmo a primeira. Atento a isso, o mercado imobiliário local tem desenvolvido projetos que atendam a essas expectativas. Em Secretário (Petrópolis), por exemplo, o Fazendas Secretário lançará este mês o Casas do Lago, dentro da Fazenda Aroeira, a primeira fase do complexo. São apenas 14 lotes com uma média de 3 mil metros quadrados (m²), localizados em torno de dois lagos do complexo, onde poderão ser construídas casas de alto padrão.



De acordo com Afonso Blanc, sócio-administrador do empreendimento, na compra, a pessoa já recebe o lote pronto para construir (terraplanagem feita) e o projeto de uma casa de quatro quartos assinado pelos arquitetos Mauro Otero e Pedro Quintanilha, idealizadores do Fazendas Secretário. Os terrenos têm valores a partir de R$ 900 mil e a expectativa é alcançar R$ 14 milhões de VGV (Valor Geral de Vendas). “As residências foram pensadas para integrar ambientes internos e externos, aproveitando ao máximo a iluminação natural e as vistas do entorno”, afirma Blanc.

Suítes em vinícola

Suítes que serão construídas em vinícola já em funcionamento na Região Serrana do Rio Divulgação

Já em Teresópolis, a Vinícola Maturano vai construir 22 suítes, que ficarão distribuídas entre os vinhedos do principal terroir da campanha. “A ideia é permitir que o visitante viva a vinícola de forma mais intensa, com mais tempo e imersão no lugar”, adianta Manuela Maturano, sócia do empreendimento. A previsão de conclusão é para fevereiro de 2027. O projeto é assinado por Andrigo Demari, da 3DDesign Arquitetura, responsável também pela concepção da vinícola. A proposta utiliza volumes horizontais, materiais naturais como pedra e madeira, iluminação mais contida e ambientes internos amplos e integrados, voltados para a paisagem dos vinhedos e da Serra Fluminense.

