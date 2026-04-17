Escolher objetos antigos envolve uma boa pesquisa em feiras, antiquários, bazares e leilões - Divulgação/Carolina Mossin

Escolher objetos antigos envolve uma boa pesquisa em feiras, antiquários, bazares e leilõesDivulgação/Carolina Mossin

Publicado 17/04/2026 11:12 | Atualizado 17/04/2026 11:12

O passado com uma boa pitada de presente pode transformar os seus ambientes. E onde encontrar estas peças? Em feiras, antiquários, bazares e leilões são os caminhos mais tradicionais para quem deseja garimpar móveis, peças e objetos. Segundo o designer de interiores Fabricio Frezza e o arquiteto Gabriel Figueiredo, da Frezza & Figueiredo Arquitetura e Interiores, no universo de arquitetura de interiores, esses achados são capazes de acrescentar camadas de história, autenticidade e emoção, qualidades que dificilmente surgem apenas a partir de peças recém-saídas de fábrica.

"Essa é uma prática muito antiga que segue com a capacidade ímpar de 'perfumar' com exclusividade os ambientes", afirma Frezza. Mas eles lembram que não é sair comprando tudo que vê pela frente. A escolha das peças envolve emoção e sensibilidade para itens aparentemente menos comerciais e às vezes raros. "Um olhar afetivo e apurado nos permite sentir a essência destes itens de valor inestimável, além do fato de envolverem a mística relacionada à época em que surgiram. Esse sentimento de raridade entrega emoção", destaca Figueiredo. Confira mais dicas:

- Além dos endereços físicos, plataformas online e sites de leilões especializados também são alternativas. Para evitar problemas, é importante pesquisar sobre a reputação das empresas antes de fechar negócio.

- Acompanhar as vendas organizadas por famílias que estão se desfazendo de parte de seus acervos.

- Encontrar uma peça interessante é apenas o primeiro passo. Antes de concluir a compra vale levar em consideração critérios como preço, estado de conservação e potencial de uso.

- No caso de mobiliário em madeira, a análise da estrutura é imprescindível. Se for uma poltrona, a recomendação é sentar e experimentar. Também é preciso observar possíveis sinais de cupins, ferrugens ou a necessidade de reparos incomuns.

- Um móvel de época não implica na regra de, necessariamente, passar por um restauro, desde que sua estrutura esteja segura. O processo é opcional, com exceção de obras de arte como pinturas, gravuras, aquarelas e esculturas que possam vir a demandar uma intervenção especializada para garantir sua conservação e valorização.

- Além de enriquecer os projetos, o garimpo também é considerado uma atitude sustentável, uma vez que a prática reduz o descarte e prolonga o ciclo de vida das peças.