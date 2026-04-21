Neste estúdio, a cama box atendeu o vão entre o roupeiro e a varanda da unidade - Divulgação / Kelly Queiroz

Neste estúdio, a cama box atendeu o vão entre o roupeiro e a varanda da unidadeDivulgação / Kelly Queiroz

Publicado 21/04/2026 10:00 | Atualizado 22/04/2026 09:04

Indispensáveis para uma noite de sono reparadora, as camas são as estrelas do quarto. Por isso, saber escolher o tipo certo é fundamental para a saúde, além de contribuir também para a decoração e a funcionalidade do espaço. "Ela é o núcleo e a partir dela é que projetamos todo o seu entorno", afirma Natália de Souza, arquiteta e diretora da ResiliArt Arquitetura.

A especialista lembra que existem três possibilidades mais utilizadas hoje: cama de marcenaria, box ou tradicional. Segundo Natália, o trio oferece vantagens e desvantagens que precisam ser observadas diante de fatores como o metro quadrado disponível do ambiente, o investimento e a harmonização com o décor de interiores. Confira as dicas:

Cama de marcenaria. As principais vantagens dizem respeito à execução do móvel de acordo com o sonho do morador, além de ser uma solução que otimiza a vida em dormitórios pequenos. Essa cama pode ser acompanhada pela inserção de gavetas, nichos, baús e até uma outra cama auxiliar. A facilidade é favorável com as condições do projeto, como as preferências e necessidades voltadas para a ergonomia dos moradores. Por outro lado, o valor mais alto, quando comparado com as outras opções, pode se tornar um empecilho no desembolso financeiro do projeto. Outra razão está na impossibilidade de movimentação para futuras mudanças do layout do dormitório e a dificuldade para levar a cama para outro imóvel.

A praticidade da cama box. Ela se tornou um hit para quem busca multifuncionalidade e um valor acessível, pois se popularizou pela habilidade no transporte e a entrega geralmente mais rápida. Os modelos de hoje também oferecem baú, que é um precioso espaço de armazenamento, e alturas diferentes a serem escolhidas. No entanto, o móvel pode destoar do projeto do dormitório, ainda mais em propostas mais sofisticadas do décor.

A leveza da cama tradicional. O modelo mais clássico e comum propicia simplificar o deslocamento, seja no próprio ambiente onde já está ou em uma possível mudança de casa. Ou seja, é uma cama super adaptável que conta com várias opções produzidas em madeira, ferro ou estofadas dentro de designs clássicos ou contemporâneos. Neste caso, o custo pode variar, sendo menor que a cama box ou mais elevado em leituras mais sofisticadas. Em algumas situações, pode custar o dobro quando comparado com a de marcenaria.

