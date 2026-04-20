A coluna traz hoje um raio X de São Paulo que aponta os bairros onde há mais imóveis com piscina, academia e churrasqueira. A campeã é a Vila Andrade. Em segundo lugar está a Vila Nova Conceição, que tem o maior percentual de apartamentos com ar-condicionado. Já Pompeia é o bairro mais pet friendly da cidade.
As tendências estão em pesquisa feita pelo QuintoAndar. Segundo Flávia Mussalem, diretora de Marketing da plataforma, as pessoas buscam no condomínio o equilíbrio que a rotina externa nem sempre oferece. “Na alta temporada, a exigência cresce ainda mais. Por isso é essencial que haja opções diversificadas e de qualidade à disposição”, observa Flávia. O estudo também identificou os 10 itens que são prioridades dos moradores da capital. Confira:
- Piscina - Portaria 24h - Armários na cozinha - Academia - Elevador - Ar-condicionado - Armários embutidos no quarto - Armários nos banheiros - Geladeira inclusa - Chuveiro a gás
Feirão com imóveis a partir de R$ 200 mil
No Rio de Janeiro, a MRV realiza até amanhã, dia 21 de abril, feirão com imóveis a partir de R$ 200 mil, além de documentação gratuita (ITBI – Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – e registro). As unidades, encontradas em 14 empreendimentos no estado, se enquadram no programa Minha Casa, Minha Vida, que possibilitam outras vantagens, como subsídios de até R$ 55 mil. "Ao facilitarmos o acesso à documentação e integrarmos nossos produtos aos programas habitacionais federais e estaduais, encurtamos a distância até as chaves e trazemos mais previsibilidade para o orçamento das famílias", afirma Thiago Ely, diretor-executivo Comercial e de Marketing da MRV.
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