A piscina lidera a lista de prioridades dos moradores de São Paulo na hora de escolher um imóvel - Freepik

A piscina lidera a lista de prioridades dos moradores de São Paulo na hora de escolher um imóvelFreepik

Publicado 20/04/2026 20:38 | Atualizado 20/04/2026 20:39

A coluna traz hoje um raio X de São Paulo que aponta os bairros onde há mais imóveis com piscina, academia e churrasqueira. A campeã é a Vila Andrade. Em segundo lugar está a Vila Nova Conceição, que tem o maior percentual de apartamentos com ar-condicionado. Já Pompeia é o bairro mais pet friendly da cidade.



As tendências estão em pesquisa feita pelo QuintoAndar. Segundo Flávia Mussalem, diretora de Marketing da plataforma, as pessoas buscam no condomínio o equilíbrio que a rotina externa nem sempre oferece. “Na alta temporada, a exigência cresce ainda mais. Por isso é essencial que haja opções diversificadas e de qualidade à disposição”, observa Flávia. O estudo também identificou os 10 itens que são prioridades dos moradores da capital. Confira:



- Piscina

- Portaria 24h

- Armários na cozinha

- Academia

- Elevador

- Ar-condicionado

- Armários embutidos no quarto

- Armários nos banheiros

- Geladeira inclusa

- Chuveiro a gás

Feirão com imóveis a partir de R$ 200 mil

Residencial em Campo Grande faz parte de feirão de imóveis que vai até o dia 21 de abril Divulgação

No Rio de Janeiro, a MRV realiza até amanhã, dia 21 de abril, feirão com imóveis a partir de R$ 200 mil, além de documentação gratuita (ITBI – Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – e registro). As unidades, encontradas em 14 empreendimentos no estado, se enquadram no programa Minha Casa, Minha Vida, que possibilitam outras vantagens, como subsídios de até R$ 55 mil. "Ao facilitarmos o acesso à documentação e integrarmos nossos produtos aos programas habitacionais federais e estaduais, encurtamos a distância até as chaves e trazemos mais previsibilidade para o orçamento das famílias", afirma Thiago Ely, diretor-executivo Comercial e de Marketing da MRV.

