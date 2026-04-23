Núcleo de Defesa do Mercado Condominial vai atuar na contenção de riscos para os condomínios e as administradoras - Freepik

Núcleo de Defesa do Mercado Condominial vai atuar na contenção de riscos para os condomínios e as administradorasFreepik

Publicado 23/04/2026 10:00

O Secovi Rio (Sindicato da Habitação) e a Abadi (Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis) criaram o Núcleo de Defesa do Mercado Condominial (NDMC). A iniciativa tem como objetivos ampliar o diálogo com o Poder Judiciário, monitorar decisões de impacto e atuar na contenção de riscos para os condomínios, administradoras e demais agentes do segmento.

Gestão e tecnologia na construção

O Construsummit, evento de gestão e tecnologia da indústria da construção e do mercado imobiliário, acontecerá nos dias 1 e 2 de julho, no Centro Sul Convenções, em Florianópolis (SC). O encontro reunirá mais de 2.600 participantes para compartilhar conhecimentos, explorar tendências e impulsionar carreiras e negócios. Ingressos em sienge.com.br/construsummit.

