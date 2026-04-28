Iniciativas alfabetizam e capacitam trabalhadores da construção civil - Freepik

Iniciativas alfabetizam e capacitam trabalhadores da construção civilFreepik

Publicado 28/04/2026 12:41 | Atualizado 28/04/2026 12:41

Hoje é o Dia Nacional da Educação e a coluna traz exemplos de iniciativas que capacitam os trabalhadores da construção civil. A primeira é o Escola Nota 10, da MRV, que leva alfabetização aos operários nos canteiros de obras, durante o horário de trabalho. De acordo com a empresa, desde que foi implementado, o programa, em parceria com o Instituto Alicerce, já ajudou mais de sete mil profissionais do setor a complementar a formação escolar.

No Rio, a ação é realizada no Sensia Barra, na Zona Sudoeste, às terças e quintas-feiras, das 7h às 9h. As turmas têm duração média de um ano. "Estou me preparando novamente para a prova do Encceja deste ano, em 23 de agosto, para melhorar meu desempenho e não repetir o resultado anterior. Quero obter o certificado, iniciar um curso na área administrativa e aproveitar as oportunidades de crescimento na empresa, com o apoio que venho recebendo", conta Júlio de Jesus Rocha, de 32 anos, um dos participantes. Ele precisou abandonar os estudos para se dedicar ao trabalho.

Outro exemplo é o Seconci-Rio (Serviço Social da Indústria da Construção do Rio de Janeiro). A entidade promove uma série de treinamentos normativos, que são cursos que orientam os trabalhadores sobre as regras de segurança e saúde no trabalho. As aulas acontecem na sede da entidade, na Praça da Bandeira. Entre os temas estão Primeiros Socorros, NR-5 CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), NR-10 (Eletricidade - básico, reciclagem em eletricidade e SEP - Sistema Elétrico de Potência), NR-18 (Saúde e Segurança do Trabalho), NR-23 (Proteção contra Incêndios), NR-33 (Espaço Confinado - básico e reciclagem e Supervisor de Entrada), e NR-35 (Trabalho em Altura). Os cursos têm valores a partir de R$ 30.

Além destes, o Seconci-Rio realiza a captação de interessados em cursos de qualificação profissional e encaminha os candidatos para o SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial). Neste caso, os cursos são gratuitos, acontecem no turno da tarde ou da noite e a carga horária varia conforme o tema escolhido. Outras informações e inscrições pelo telefone (21) 95922-8318.

