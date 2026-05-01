Evento para síndicos em Copacabana tem como objetivo valorizar quem trabalha diariamente no bem-estar condominial - Freepik

Evento para síndicos em Copacabana tem como objetivo valorizar quem trabalha diariamente no bem-estar condominialFreepik

Publicado 01/05/2026 09:00





Os ingressos são limitados e a retirada presencial deles acontecerá entre os dias 4 e 7 de maio, na sede da entidade, no Centro, mediante a entrega de 1 kg de alimento não perecível por pessoa. As doações serão destinadas ao Programa Mesa Brasil Sesc. Informações pelo telefone (21) 2272-8000 ou pelo e-mail Para comemorar o Dia do Síndico, que, no Rio de Janeiro, foi celebrado em 23 de abril, o Secovi Rio (Sindicato da Habitação) vai promover uma festa no dia 13 de maio. O evento, exclusivo para o setor, será no Blue Note Rio, em Copacabana. Uma banda ao vivo fará parte da programação, em um ambiente voltado para o encontro entre os profissionais. A ideia é valorizar quem trabalha diariamente na organização, na segurança e no bem-estar condominial.Os ingressos são limitados e a retirada presencial deles acontecerá entre os dias 4 e 7 de maio, na sede da entidade, no Centro, mediante a entrega de 1 kg de alimento não perecível por pessoa. As doações serão destinadas ao Programa Mesa Brasil Sesc. Informações pelo telefone (21) 2272-8000 ou pelo e-mail secovi@secovirio.com.br

Vagas para engenharia

A Iguá Rio, concessionária responsável pelos serviços de saneamento em 19 bairros da Zona Sudoeste do Rio, está com processo seletivo aberto para 17 vagas de emprego. As oportunidades estão em áreas administrativas, técnicas, operacionais e de engenharia. As inscrições devem ser feitas em: vemserigua.gupy.io.

