Apesar da alta em abril, o Rio de Janeiro permanece entre os estados com menor inadimplência no aluguel residencial - Freepik

Apesar da alta em abril, o Rio de Janeiro permanece entre os estados com menor inadimplência no aluguel residencialFreepik

Publicado 30/04/2026 19:45 | Atualizado 30/04/2026 19:46

A inadimplência do aluguel residencial voltou a subir no Rio de, chegando a 4,3% em abril, contra os 4,1% registrados em março, afirma o Índice de Inadimplência de Aluguéis (IIA) da Loft. A pesquisa leva em consideração os contratos com atrasos superiores a 15 dias.



De acordo com a plataforma, apesar disso, o Rio segue entre os estados com menor nível de dívida do país. De acordo com Fábio Takahashi, gerente de Dados da Loft, o resultado de abril interrompe uma sequência recente de quedas, em linha com outros indicadores de inadimplência das famílias no país que vêm mostrando alguma oscilação. "Mas o percentual segue em um patamar historicamente baixo, especialmente no caso do Rio de Janeiro, que permanece entre os estados com menor inadimplência", diz Takahashi. Confira os percentuais no país:



- Espírito Santo: 4,1%

- Rio de Janeiro: 4,3%

- Paraná: 4,8%

- São Paulo: 5,9%

- Minas Gerais: 6,5%

Custo da construção tem forte aceleração

O Índice Nacional de Custo da Construção – M (INCC-M) acelerou 1,04% em abril, após alta de 0,36% em março. Já no acumulado de 12 meses, o indicador subiu 6,28%, uma desaceleração em relação a abril de 2025, quando a alta foi de 7,52%. Os números são do FGV Ibre (Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas), com base em preços coletados entre os dias 21 de março e 20 de abril. “A forte aceleração dos custos da construção, especialmente nos materiais, está diretamente ligada ao cenário internacional, com impactos da guerra no Oriente Médio sobre cadeias de insumos. Esse movimento tende a pressionar ainda mais os preços, com repasse ao consumidor, podendo atrasar novos projetos e afetar programas habitacionais como o Minha Casa, Minha Vida”, observa Yorki Estefan, presidente do Sinduscon-SP (Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo).

