País teve mais de 180 mil novos imóveis colocados no mercado nos últimos 12 mesesFreepik
País tem alta de 19,3% nos lançamentos imobiliários
Foram 188.998 novos imóveis colocados no mercado, nos últimos 12 meses
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Foram 188.998 novos imóveis colocados no mercado, nos últimos 12 meses
Indústria de materiais de construção cresce após nove meses de queda
Avanço foi de 3,1% em março, aponta Índice Abramat
Secovi Rio promove festa em homenagem ao Dia do Síndico
Encontro será no dia 13 de maio, em Copacabana
Inadimplência no aluguel sobe 4,3% no Rio
Resultado considera contratos com atrasos superiores a 15 dias
Aluguel de imóvel comercial está mais salgado no país
Cenário também é observado na venda, aponta o Índice FipeZAP
Projetos levam alfabetização e capacitação aos canteiros de obras
Iniciativas estimulam o crescimento e a atualização dos profissionais nas empresas
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