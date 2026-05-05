País teve mais de 180 mil novos imóveis colocados no mercado nos últimos 12 meses - Freepik

País teve mais de 180 mil novos imóveis colocados no mercado nos últimos 12 mesesFreepik

Publicado 05/05/2026 10:00

Boas notícias para o mercado imobiliário brasileiro. O número de unidades lançadas cresceu 19,3%, o que representa 188.998 imóveis novos no mercado, no acumulado dos últimos 12 meses. O resultado aponta um equilíbrio entre os segmentos. O programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) registrou alta de 20,8%, ou seja, 161.856 unidades; enquanto o Médio e Alto Padrão (MAP) teve avanço de 11,1%, fechando em 27.142. Os dados são de estudo da Abrainc (Associação Brasileira de Incorporadoras), em parceria com Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).

Considerando o volume de imóveis comercializados, o aumento foi de 4,1% entre fevereiro de 2025 e janeiro deste ano: 194.707. O MCMV apresentou alta de 11,8%, o que significa que foram vendidas 155.655 unidades. Já o MAP, apesar de ter recuado 17,6%, ou seja, 33.494, a retração foi menor em valor real, o que indica uma concentração em produtos de maior valor agregado.

De acordo com Luiz França, presidente da Abrainc, o resultado positivo dos lançamentos é um sinal de que os incorporadores confiam na demanda de longo prazo e na estabilidade das regras do setor. “Para que isso se mantenha, é fundamental garantir que os recursos do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) continuem sendo aplicados em habitação, saneamento e infraestrutura. Liberar parte do saldo para pagamento de dívidas de curto prazo é preocupante, com efeitos diretos sobre o crescimento, a arrecadação e a geração de empregos no país”, alerta França.

