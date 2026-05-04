Desempenho positivo da indústria de materiais de construção, em março, foi puxado pelos materiais básicos - Freepik

Desempenho positivo da indústria de materiais de construção, em março, foi puxado pelos materiais básicosFreepik

Publicado 04/05/2026 20:49 | Atualizado 04/05/2026 20:50

Após nove meses de queda, um alívio para a indústria de materiais de construção no país: o faturamento cresceu 3,1% em março, na comparação com fevereiro. E com relação a março de 2025, o avanço foi de 1,6%, aponta o Índice Abramat (Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção). Segundo o balanço, o desempenho do terceiro mês do ano foi puxado, principalmente, pelos materiais básicos, com 5,1%. Já os de acabamento tiveram aumento mais moderado, com 1,1%.



Para o setor, o cenário é de recomposição parcial da atividade, ainda sem caracterizar uma tendência consolidada de crescimento. Mesmo assim, a Abramat mantém a projeção de alta de 1,9% para este ano, sustentada pela gradual redução das taxas de juros (atualmente, em 14,50% ao ano) e pela continuidade de programas habitacionais.



“O resultado de março mostra uma recuperação pontual, após uma sequência de quedas, mas ainda não reflete os desdobramentos do cenário internacional. A escalada do conflito no Oriente Médio tende a pressionar custos de insumos relevantes, como aço e cimento, o que pode impactar a atividade da construção e o desempenho da indústria nas próximas leituras”, avalia Paulo Engler, presidente executivo da Abramat.

Nova coleção de mobiliário de alto padrão

Sofá Olivo é uma das novidades de coleção que prioriza a desaceleração e a redescoberta do tempo de estar Divulgação / Jomar Bragança

A Lider, marca de mobiliário de alto padrão, realizará no dia 6 de maio um evento exclusivo em sua loja em Vitória para apresentar a sua nova coleção, intitulada Pausa. A novidade traz peças que priorizam conforto e bem-estar, propondo um convite à desaceleração e à redescoberta do tempo de estar. Entre as opções estão a cadeira Poltrona Enseada e a Cama Luna, assinadas pelo Lattoog, a cadeira Uçá, de Larissa Catossi, e o sofá Olivo, desenvolvido pelo escritório FGMF.

