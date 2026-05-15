Imóveis de três quartos impulsionaram o valor do aluguel no país - Freepik

Imóveis de três quartos impulsionaram o valor do aluguel no paísFreepik

Publicado 15/05/2026 21:11 | Atualizado 15/05/2026 21:11

Os imóveis de três quartos foram os mais valorizados para locação no país: o avanço foi de 1,14%, em abril. Na sequência apareceram os de dois quartos, com 1,11%, de um, 1,08%, e de quatro ou mais quartos, com 0,17%. Os dados são do Índice FipeZAP.



Analisando as 36 cidades monitoradas, a pesquisa identificou um crescimento de 1,04% nos preços do aluguel residencial, ante 0,84% do mês precedente. É a maior alta desde abril de 2025, que registrou 1,25%. Já no Rio de Janeiro, a valorização foi de 1,51%.

Casacor no Centro do Rio

Edifício Aliança da Bahia, no Centro do Rio, receberá a partir de setembro a Casacor 2026, de arquitetura e decoração Divulgação

O icônico Edifício Aliança da Bahia, no Centro do Rio, receberá a Casacor 2026, de arquitetura e decoração. Com o tema, “Mente e coração”, a mostra acontecerá a partir do dia 22 de setembro. O prédio foi projetado pelo arquiteto Ramos de Azevedo entre os anos 1950 e 1960 e passou recentemente por um retrofit assinado pelo arquiteto Ruy Rezende, em parceria com a AORO Arquitetura e Urbanismo.

