Mais de 30% das vendas de estúdios em bairros da Zona Sul foram para estrangeiros, afirma pesquisaFreepik

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Cristiane Campos
Os estúdios da Zona Sul do Rio não conquistaram apenas os cariocas e clientes de outras regiões do país: eles são os queridinhos dos estrangeiros também, especialmente dos argentinos. Para se ter ideia, pesquisa da Patrimóvel aponta que 32% das 54 vendas de compactos feitas pela imobiliária em Copacabana, Ipanema e Leblon foram para compradores de fora do Brasil, sendo investidores ou moradores. O estudo levou em consideração o período entre novembro de 2025 e abril deste ano.

No ranking, além dos argentinos estão clientes dos Estados Unidos, Portugal, Alemanha, Espanha, Romênia, Suíça, França, Inglaterra e Nova Zelândia. “Os imóveis compactos da Zona Sul carioca se consolidaram como um ativo internacional. O estrangeiro enxerga liquidez, potencial de valorização e uma combinação rara entre localização, turismo e qualidade de vida”, afirma Vitor Moura, sócio-presidente da Patrimóvel.

Certificações ISO 9001 e PBQP-H nível A

Bairro planejado pelo Minha Casa, Minha Vida em Duque de Caxias está na segunda fase do terceiro condomínio - Divulgação
Bairro planejado pelo Minha Casa, Minha Vida em Duque de Caxias está na segunda fase do terceiro condomínioDivulgação
A Riviera Construções, desenvolvedora do bairro planejado Central Park Riviera, pelo programa Minha Casa, Minha Vida, em Duque de Caxias, acaba de conquistar os certificados da qualidade ISO 9001 e PBQP-H, no nível A. As certificações reconhecem a conformidade do Sistema de Gestão da Qualidade da empresa com padrões nacionais e internacionais voltados à melhoria contínua, controle de processos e excelência na prestação de serviços e execução de obras.

“Esse reconhecimento mostra que estamos no caminho certo, com processos bem estruturados e foco permanente na melhoria das nossas entregas”, diz Jamille Dias, diretora da Blue, agência do empreendimento.

O Central Park Riviera está na segunda fase do terceiro condomínio, com apartamentos de dois quartos (47,19 m²) e valores a partir de R$ 215 mil. O bairro planejado já é realidade para quase 1 mil famílias moradoras e contabiliza 1.440 contratos assinados com a Caixa.
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Mais de 30% das vendas de estúdios em bairros da Zona Sul foram para estrangeiros, afirma pesquisa
Bairro planejado pelo Minha Casa, Minha Vida em Duque de Caxias está na segunda fase do terceiro condomínio