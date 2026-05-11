Mais de 30% das vendas de estúdios em bairros da Zona Sul foram para estrangeiros, afirma pesquisa - Freepik

Mais de 30% das vendas de estúdios em bairros da Zona Sul foram para estrangeiros, afirma pesquisaFreepik

Publicado 11/05/2026 18:13 | Atualizado 11/05/2026 18:13

Os estúdios da Zona Sul do Rio não conquistaram apenas os cariocas e clientes de outras regiões do país: eles são os queridinhos dos estrangeiros também, especialmente dos argentinos. Para se ter ideia, pesquisa da Patrimóvel aponta que 32% das 54 vendas de compactos feitas pela imobiliária em Copacabana, Ipanema e Leblon foram para compradores de fora do Brasil, sendo investidores ou moradores. O estudo levou em consideração o período entre novembro de 2025 e abril deste ano.



No ranking, além dos argentinos estão clientes dos Estados Unidos, Portugal, Alemanha, Espanha, Romênia, Suíça, França, Inglaterra e Nova Zelândia. “Os imóveis compactos da Zona Sul carioca se consolidaram como um ativo internacional. O estrangeiro enxerga liquidez, potencial de valorização e uma combinação rara entre localização, turismo e qualidade de vida”, afirma Vitor Moura, sócio-presidente da Patrimóvel.

Certificações ISO 9001 e PBQP-H nível A

Bairro planejado pelo Minha Casa, Minha Vida em Duque de Caxias está na segunda fase do terceiro condomínio Divulgação

A Riviera Construções, desenvolvedora do bairro planejado Central Park Riviera, pelo programa Minha Casa, Minha Vida, em Duque de Caxias, acaba de conquistar os certificados da qualidade ISO 9001 e PBQP-H, no nível A. As certificações reconhecem a conformidade do Sistema de Gestão da Qualidade da empresa com padrões nacionais e internacionais voltados à melhoria contínua, controle de processos e excelência na prestação de serviços e execução de obras.



“Esse reconhecimento mostra que estamos no caminho certo, com processos bem estruturados e foco permanente na melhoria das nossas entregas”, diz Jamille Dias, diretora da Blue, agência do empreendimento.



O Central Park Riviera está na segunda fase do terceiro condomínio, com apartamentos de dois quartos (47,19 m²) e valores a partir de R$ 215 mil. O bairro planejado já é realidade para quase 1 mil famílias moradoras e contabiliza 1.440 contratos assinados com a Caixa.

