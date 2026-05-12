Descontos para contas de gás em atraso valem para o período de 2021 a 2023 - Freepik

Descontos para contas de gás em atraso valem para o período de 2021 a 2023Freepik

Publicado 12/05/2026 20:02 | Atualizado 12/05/2026 20:03

Consumidores com dívidas nas contas de gás, entre 2021 e 2024, têm uma oportunidade de quitar seus débitos com a campanha da Naturgy. De acordo com a distribuidora, é possível obter isenção de encargos e descontos de até 50% sobre faturas vencidas, conforme análise individual.



Para verificar as pendências, basta acessar minhanaturgy.com.br, entrar com login e senha e consultar a opção Minhas Faturas. O sistema exibirá o demonstrativo de pagamentos e permitirá selecionar débitos dos últimos cinco anos. As faturas podem ser baixadas e pagas diretamente, com isenção de encargos válida para dívidas de 2021 a 2024. Já os descontos serão aplicados para faturas em atraso no período de 2021 a 2023.



Inteligência artificial no mercado imobiliário



A Inteligência Artificial (IA) já faz parte das nossas vidas e não seria diferente no mercado imobiliário. No entanto, a aplicação desta ferramenta ainda é cercada de dúvidas. Para quem deseja se atualizar no assunto, a dica é o Morada Summit 2026, que acontecerá no dia 10 de junho, a partir das 9h, em Cubo Itaú, São Paulo. Entre os temas que serão abordados estão dados inéditos sobre a adoção de IA no setor, leituras francas sobre o atraso do mercado, e visão estratégica de como reposicionar o time e sua operação. Ingressos a partir de R$ 398 em https://encurtador.com.br/isem.