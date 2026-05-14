Volume de créditos comercializados no consócio de imóveis chegou a R$ 74,68 bilhões, no primeiro bimestreFreepik
Consórcio imobiliário: venda de cotas cresce mais de 30% no país
Balanço também indica que houve mais de 30 mil contemplações no primeiro bimestre
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