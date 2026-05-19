Novo residencial no Flamengo oferece 83 unidades e parte das vendas será revertida para iniciativas de impacto socialDivulgação
Jomar Monnerat, sócio da RJDI, conta que o objetivo vai além de uma simples venda de imóvel. “Queremos impactar quem confia em nossos projetos e aqueles que mais precisam. Ou seja, transformar vidas. A ação estará também em todos os nossos lançamentos e, neles, outras 26 organizações também serão contempladas”, afirma Monnerat.
O Soul Rio Barão de Icaraí tem 83 unidades e R$ 80 milhões de VGV (Valor Geral de Vendas). A comercialização acontecerá ainda neste mês. O empreendimento será 100% voltado para aluguel de temporada, com gestão das unidades feita pela Lobie, especializada na administração inteligente deste perfil de imóvel.
O empreendimento terá lazer no rooftop com lounge gourmet, skypool (piscina suspensa), academia, sauna, lavanderia e pet care, além de conveniências como maleiro, delivery box, grab and go (“pegue e leve”) e bicicletário.
Mercado de luxo aquecido em Curitiba
"Curitiba mantém um eixo de luxo muito bem definido, com destaque para o Batel, um clássico que nunca perde o valor, pois oferece exclusividade e proximidade com o hub gastronômico. Temos também o Ecoville, para quem busca metragens maiores, vistas definitivas e o conceito de residência suspensa, além do Cabral e Juvevê, bairros que mesclam tradição com novos empreendimentos de design contemporâneo e ruas arborizadas", explica Adriana. Ela diz ainda que a capital paranaense passou a atrair compradores de outras localidades, especialmente do estado de São Paulo e do interior do Paraná.
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