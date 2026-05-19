Novo residencial no Flamengo oferece 83 unidades e parte das vendas será revertida para iniciativas de impacto social - Divulgação

Novo residencial no Flamengo oferece 83 unidades e parte das vendas será revertida para iniciativas de impacto socialDivulgação

Publicado 19/05/2026 13:40 | Atualizado 19/05/2026 13:40

A RJDI e a Schipper Engenharia vão transformar parte das vendas do empreendimento Soul Rio Barão de Icaraí, no Flamengo, em impacto social. Os clientes poderão escolher uma das 13 iniciativas participantes, que atuam em frentes como educação, cultura, esporte e assistência a pessoas em situação de vulnerabilidade.



Jomar Monnerat, sócio da RJDI, conta que o objetivo vai além de uma simples venda de imóvel. “Queremos impactar quem confia em nossos projetos e aqueles que mais precisam. Ou seja, transformar vidas. A ação estará também em todos os nossos lançamentos e, neles, outras 26 organizações também serão contempladas”, afirma Monnerat.



O Soul Rio Barão de Icaraí tem 83 unidades e R$ 80 milhões de VGV (Valor Geral de Vendas). A comercialização acontecerá ainda neste mês. O empreendimento será 100% voltado para aluguel de temporada, com gestão das unidades feita pela Lobie, especializada na administração inteligente deste perfil de imóvel.



O empreendimento terá lazer no rooftop com lounge gourmet, skypool (piscina suspensa), academia, sauna, lavanderia e pet care, além de conveniências como maleiro, delivery box, grab and go (“pegue e leve”) e bicicletário.

Mercado de luxo aquecido em Curitiba

O mercado imobiliário de luxo permanece aquecido em Curitiba (PR). Segundo Adriana Moura, corretora de imóveis e personal organizer, o bairro mais valorizado da cidade continua sendo o Batel, com o preço do metro quadrado acima de R$ 16 mil. Além desta região, ela afirma que as unidades com valores superiores a R$ 3 milhões estão, principalmente, em locais como Ecoville, Campo Comprido, Mossunguê, Bigorrilho, Juvevê, Cabral e Santa Felicidade.



"Curitiba mantém um eixo de luxo muito bem definido, com destaque para o Batel, um clássico que nunca perde o valor, pois oferece exclusividade e proximidade com o hub gastronômico. Temos também o Ecoville, para quem busca metragens maiores, vistas definitivas e o conceito de residência suspensa, além do Cabral e Juvevê, bairros que mesclam tradição com novos empreendimentos de design contemporâneo e ruas arborizadas", explica Adriana. Ela diz ainda que a capital paranaense passou a atrair compradores de outras localidades, especialmente do estado de São Paulo e do interior do Paraná.

