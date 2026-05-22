Encontro gratuito para síndicos vai orientar sobre o aluguel de curta temporada nos condomínios - Freepik

Encontro gratuito para síndicos vai orientar sobre o aluguel de curta temporada nos condomíniosFreepik

Publicado 22/05/2026 20:43 | Atualizado 22/05/2026 20:43





"Os condomínios vivem hoje uma série de transformações, especialmente com o crescimento do aluguel de curta temporada. Síndicos e proprietários de imóveis querem saber quais serão os impactos da decisão e quais os procedimentos devem ser adotados a partir de agora", explica Daniel Quagliani, gerente de Marketing da Cipa. O evento terá também palestras sobre segurança condominial, responsabilidade civil do síndico e novas soluções de conveniência para os edifícios, como lavanderias compartilhadas, além de sorteios para quem chegar às 8h30 e permanecer até o encerramento. A iniciativa tem curadoria da equipe da Cipa Administradora e produção da DM Eventos. Inscrições em Síndicos e gestores condominiais terão a oportunidade de tirar dúvidas com relação à recente decisão do STJ (Superior Tribunal de Justiça) sobre o aluguel de imóveis em condomínios para estadias curtas. De acordo com a deliberação, esse tipo de locação só poderá ser permitido mediante aval em assembleia, com aprovação de, no mínimo, dois terços dos condôminos. O tema estará no Café Expo Síndico Cipa, encontro gratuito que acontecerá no dia 28 de maio, às 8h30, no Salão Nobre do Tijuca Tênis Clube (Rua Conde de Bonfim, 451)."Os condomínios vivem hoje uma série de transformações, especialmente com o crescimento do aluguel de curta temporada. Síndicos e proprietários de imóveis querem saber quais serão os impactos da decisão e quais os procedimentos devem ser adotados a partir de agora", explica Daniel Quagliani, gerente de Marketing da Cipa. O evento terá também palestras sobre segurança condominial, responsabilidade civil do síndico e novas soluções de conveniência para os edifícios, como lavanderias compartilhadas, além de sorteios para quem chegar às 8h30 e permanecer até o encerramento. A iniciativa tem curadoria da equipe da Cipa Administradora e produção da DM Eventos. Inscrições em https://encurtador.com.br/GpSD

Plantio de 2,7 mil árvores

A MRV, do grupo MRV&CO, investiu cerca de R$ 390 mil em iniciativas ambientais no estado do Rio de Janeiro, em 2025, incluindo o plantio de aproximadamente 2,7 mil árvores. Segundo a companhia, também foram destinados R$ 9,2 milhões em melhorias urbanas na capital, São Gonçalo, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Campos dos Goytacazes, Macaé, além de Juiz de Fora (MG).

