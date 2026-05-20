Os imóveis usados mantiveram a liderança, com 77% das compras no primeiro trimestreFreepik
Descontos marcaram quase 70% das vendas de imóveis no país
Participação de pessoas que compraram nos últimos 12 meses cresceu de 10% para 12%, afirma FipeZAP
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Imóvel vendido no Flamengo terá parte do valor doado a instituições
Cliente poderá escolher uma das 13 iniciativas participantes do Soul Rio Barão de Icaraí
Cartilha prepara os condomínios para a Copa do Mundo
Material traz orientações sobre segurança, controle de acesso e cuidados nas áreas comuns
Três quartos lideram alta do aluguel no país
Crescimento foi de 1,14%, em abril, aponta o Índice FipeZAP
Consórcio imobiliário: venda de cotas cresce mais de 30% no país
Balanço também indica que houve mais de 30 mil contemplações no primeiro bimestre
Dívida de IPTU pode levar imóvel a leilão
Especialista explica o processo e orienta como evitar a perda do bem
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