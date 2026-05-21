Evento jurídico em Búzios discutirá os novos modelos de captação de recursos para o mercado imobiliário - Freepik

Evento jurídico em Búzios discutirá os novos modelos de captação de recursos para o mercado imobiliárioFreepik

Publicado 21/05/2026 20:53 | Atualizado 21/05/2026 20:53

Magistrados, registradores, advogados, incorporadores, corretores e especialistas em tecnologia estarão reunidos nesta sexta-feira, dia 22, no Imobday Búzios, primeiro encontro jurídico-imobiliário da Costa do Sol. Na pauta, assuntos como desenvolvimento do mercado imobiliário na região, estruturação de projetos residenciais e comerciais, regulação ambiental e incorporação digital.



O advogado Leandro Sender será um dos participantes. Ele estará no painel funding imobiliário, que discutirá a Resolução CVM 88, norma da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que regulamenta o investimento participativo no país, além de segurança jurídica e os novos modelos de captação de recursos para o setor. A iniciativa é da OAB Búzios (Ordem dos Advogados do Brasil) e tem apoio do Creci-RJ (Conselho Regional dos Corretores de Imóveis).

Vagas para corretores e fotógrafos

O QuintoAndar está com oportunidades para corretores de imóveis e fotógrafos profissionais no Rio de Janeiro. A plataforma seleciona pessoas para trabalhar em Macaé, Campos dos Goytacazes e Rio das Ostras. Interessados devem acessar mkt.quintoandar.com.br/corretor. No caso dos fotógrafos, a demanda é para produção de conteúdo visual das unidades anunciadas. Os profissionais podem se cadastrar em mkt.quintoandar.com.br/fotografos-quintoandar.

