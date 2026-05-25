Rooftop de empreendimento no Leblon que tem conceito de hotel boutique - Divulgação

Rooftop de empreendimento no Leblon que tem conceito de hotel boutiqueDivulgação

Publicado 25/05/2026 18:33

Bairro com um dos metros quadrados mais valorizados do país, o Leblon está recebendo um projeto com conceito de hotel boutique. A empreitada é da SIG Engenharia, em parceria com a RJDI. O Arti Leblon, na Rua General Artigas, 119, na quadra da praia, oferece 52 unidades entre estúdios, apartamentos de um quarto e coberturas de 36 a 69 metros quadrados. Os imóveis têm valores a partir de R$ 1,9 milhão e o VGV (Valor Geral de Vendas) é de R$ 150 milhões. A arquitetura é assinada por Miguel Pinto Guimarães.



“O Arti Leblon tem uma configuração pensada para um público que busca praticidade, exclusividade e design em uma das regiões mais desejadas do Rio”, afirma Schalom Grimberg, sócio-fundador da SIG. Segundo ele, o empreendimento terá ainda um andar dedicado ao wellness e o lazer ficará no rooftop, valorizando a vista, a convivência e o estilo de vida característico da região.

Plano estratégico para Sergipe

A Urban Systems, consultoria de inteligência de mercado e planejamento urbano, acaba de entregar o Plano Estratégico para Estruturação de Destinos Turísticos e Atração de Investimentos de Sergipe. A empresa foi responsável por desenvolver diagnósticos, estruturar diretrizes e identificar os destinos com potencial turístico do estado. A iniciativa foi conduzida pelo Governo do Estado, por meio da Desenvolve-SE e da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), com apoio da Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan).

