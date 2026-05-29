Soluções adesivas podem criar composições de quadros ou enfeites leves, permitindo mudar a disposição da galeria conforme o seu gostoDivulgação
Como mudar o visual do imóvel sem furar as paredes
Adesivo pode substituir pregos, parafusos e ferramentas elétricas, afirma especialista
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Crédito imobiliário ultrapassa R$ 16 bilhões no país
Financiamentos com recursos da poupança avançaram 35,2%
Aluguel comercial tem alta de 0,55% no país
Salvador liderou o ranking, com 3,27%. Já o Rio de Janeiro teve recuo de 0,16%, em abril
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Projeto no Leblon tem conceito de hotel boutique
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Evento gratuito também discutirá responsabilidade civil e soluções para os edifícios
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