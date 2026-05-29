Soluções adesivas podem criar composições de quadros ou enfeites leves, permitindo mudar a disposição da galeria conforme o seu gosto - Divulgação

Soluções adesivas podem criar composições de quadros ou enfeites leves, permitindo mudar a disposição da galeria conforme o seu gostoDivulgação

Publicado 29/05/2026 11:06

Quem mora em apartamento compacto ou alugado, muitas vezes tem dúvidas sobre como decorar o ambiente sem utilizar o método tradicional de perfurar as paredes. Uma alternativa é o adesivo que, segundo Ana Flávia Bergamo, gerente de Marketing da Cascola, dispensa a necessidade de pregos, parafusos e ferramentas elétricas. “Com a popularização dos apartamentos compactos, ampliou-se a procura por soluções de ‘Faça Você Mesmo’ para trazer praticidade e eficiência. A linha Não Mais Pregos permite personalizar e organizar os ambientes de maneira limpa, rápida e segura”, afirma Ana Flávia. Confira as dicas da especialista:

1 - Em cozinhas pequenas, use adesivos de montagem para fixar suportes de utensílios, porta-temperos e ganchos em azulejos ou laterais de armários, aproveitando as paredes para liberar espaço na bancada. Certifique-se de que a superfície esteja limpa e seca para garantir a máxima aderência.

2 - Utilize soluções adesivas para criar composições de quadros ou enfeites leves, sem o barulho da furadeira e sem o risco de atingir fiações ou encanamentos. A montagem é rápida e permite mudar a disposição da galeria conforme o seu gosto.

3 - Banheiros de estúdios costumam ter espaço limitado. Fixe pequenos nichos ou prateleiras leves nas paredes para guardar cosméticos, toalhas e itens de higiene, transformando áreas verticais subutilizadas em espaços de armazenamento essenciais.

4 - Home office organizado. Use os adesivos para montar pequenas canaletas para esconder cabos atrás da mesa ou fixar organizadores verticais de material de escritório diretamente na parede, mantendo o local limpo e funcional.

