País teve, em abril, mais de 55 mil unidades financiadas com recursos das cadernetas de poupançaFreepik

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Cristiane Campos
Os financiamentos imobiliários com recursos das cadernetas de poupança chegaram a R$ 16,98 bilhões, em abril, avanço de 35,2% na comparação com o mesmo mês de 2025. É o melhor desempenho para um mês de abril na série histórica, de acordo com balanço da Abecip (Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança).

O número de unidades também cresceu no período analisado: 55,5 mil imóveis, alta de 1,5% ante março e crescimento de 54,4% em relação a abril do ano passado. Foi a segunda maior quantidade de habitações financiadas em um mês de abril, afirma a pesquisa. Outro ponto positivo é o desempenho do SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo), principal meio de recursos do crédito imobiliário no país. Em abril, a captação líquida foi positiva em R$ 499 milhões, uma recuperação em relação a abril de 2025, que foi negativa em R$ 4,3 bilhões.

Capacitação no canteiro de obras

O Grupo ADN, em parceria com o Senai São Carlos, está promovendo o curso "Técnicas para Assentamento de Revestimentos Cerâmicos". As aulas acontecem no canteiro de obras do LIV Ipanema, em São Carlos (São Paulo) com 38 colaboradores da empresa, entre pedreiros e serventes diretos da construtora. A iniciativa terá duração aproximada de 11 meses, com aulas às sextas-feiras, das 15h às 18h. Ao todo, serão duas turmas de 19 participantes, formadas por colaboradores das quatro obras em andamento da empresa na cidade.