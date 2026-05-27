Preço da locação comercial no país avançou 0,55%, em abril - Freepik

Preço da locação comercial no país avançou 0,55%, em abrilFreepik

Publicado 27/05/2026 12:28 | Atualizado 27/05/2026 12:28

Os preços do aluguel de salas e conjuntos comerciais subiram 0,55% em abril, no país, com Salvador liderando o ranking: alta de 3,27%. Na sequência, segundo o Índice FipeZAP, apareceram Curitiba, 1,82%; Florianópolis, 0,98%; Niterói, 0,92%; Porto Alegre, 0,62%; Belo Horizonte, 0,47%; São Paulo, 0,47%; e Campinas, 0,37%. Na outra ponta, Rio de Janeiro e Brasília registraram recuo de 0,16% e 2,75%, respectivamente.



O crescimento foi observado ainda no valor para venda, com 0,31% no mês passado. Curitiba também apareceu em primeiro lugar, com 0,96%, seguido de Porto Alegre, 0,84%; Campinas, 0,78%; Rio de Janeiro, 0,43%; Niterói, 0,37%; Florianópolis, 0,26%; São Paulo, 0,17% e Belo Horizonte, 0,11%. Brasília e Salvador registraram queda de 0,12% e 0,28%, respectivamente. O estudo leva em consideração unidades e conjuntos comerciais de até 200 metros quadrados.

Arrecadação de alimentos na Festa do Síndico

A Festa do Síndico, realizada pelo Secovi Rio (Sindicato da Habitação) no último dia 13, arrecadou, aproximadamente, 100 quilos de alimentos não perecíveis, que foram destinados ao programa Mesa Brasil Sesc. O encontro, em Copacabana, reuniu cerca de 150 participantes.

