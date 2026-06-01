Apesar da desaceleração, Abramat mantém projeção de crescimento de 1,9% para a indústria de materiais de construção, em 2026 - Magnific

Apesar da desaceleração, Abramat mantém projeção de crescimento de 1,9% para a indústria de materiais de construção, em 2026Magnific

Publicado 01/06/2026 19:03 | Atualizado 01/06/2026 20:00

O faturamento da indústria de materiais de construção recuou 2% em abril, após uma recuperação de 3,1%, em março. E ao analisar o resultado de abril do ano passado, a queda foi ainda maior: 4,9%. Os dados são do Índice Abramat (Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção).

Mesmo com esse cenário, a entidade mantém a projeção de crescimento de 1,9% para 2026, embora entenda que o ambiente é de maior cautela para os próximos meses. De acordo com Paulo Engler, presidente-executivo da Abramat, o aumento das tensões no Oriente Médio elevou os preços do petróleo e pressionou diretamente custos importantes para a indústria, especialmente combustíveis, logística e derivados. “O diesel também passou a impactar de forma mais significativa a operação do setor, reduzindo competitividade e afetando o ritmo da atividade”, explica Engler.

Para ele, o ambiente macroeconômico doméstico é mais um fator que limita uma recuperação mais consistente da construção civil. “A manutenção da taxa de juros em patamar elevado continua restringindo crédito, investimentos e o ritmo da construção. Isso naturalmente impacta a indústria de materiais e contribui para um cenário de maior moderação no curto prazo”, observa o presidente-executivo.

