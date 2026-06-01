Apesar da desaceleração, Abramat mantém projeção de crescimento de 1,9% para a indústria de materiais de construção, em 2026Magnific
Indústria de materiais de construção desacelera em abril
Faturamento recuou 2% em relação ao mês anterior, aponta Índice Abramat
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Crédito imobiliário ultrapassa R$ 16 bilhões no país
Financiamentos com recursos da poupança avançaram 35,2%
Aluguel comercial tem alta de 0,55% no país
Salvador liderou o ranking, com 3,27%. Já o Rio de Janeiro teve recuo de 0,16%, em abril
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