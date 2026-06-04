Camorim, Taquara e Freguesia, em Jacarepaguá, tiveram o maior crescimento no percentual de venda de imóveis - Magnific

Camorim, Taquara e Freguesia, em Jacarepaguá, tiveram o maior crescimento no percentual de venda de imóveisMagnific

Publicado 04/06/2026 10:00

O Rio de Janeiro registrou média de 127 transações imobiliárias por dia entre janeiro e março deste ano. No período, foram comercializadas 11.468 unidades, avanço de 5,6% em relação ao mesmo intervalo de 2025, quando foram registradas 10.858 negociações. Os números são da plataforma Loft, com base no ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis) da prefeitura.

A pesquisa afirma ainda que, entre os bairros com maior crescimento percentual nas vendas, estão regiões com perfil mais acessível, como Camorim, alta de 30,1%, Taquara, 26%, e Freguesia (Jacarepaguá), com 19%. Mesmo assim, locais tradicionalmente valorizados também apresentaram avanço relevante, com destaque para Leblon, 11,2%, Flamengo, 14,8%, e Ipanema, 4%.

“Os dados mostram um crescimento disseminado, com destaque para bairros de menor tíquete médio, que tendem a tirar mais proveito do crescimento do Minha Casa, Minha Vida. Ao mesmo tempo, bairros mais valorizados também registraram avanço nas vendas, indicando que a classe média começa a se beneficiar de condições de financiamento ligeiramente melhores, enquanto a alta renda segue com bom poder de compra”, analisa Fábio Takahashi, gerente de Dados da Loft.

