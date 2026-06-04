Camorim, Taquara e Freguesia, em Jacarepaguá, tiveram o maior crescimento no percentual de venda de imóveisMagnific
Rio tem média de 127 transações imobiliárias por dia
Foram vendidos 11.468 imóveis entre janeiro e março, segundo pesquisa
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Zona Norte recebe primeiro residencial enquadrado na faixa 4 do Minha Casa, Minha Vida
Condomínio, a 100 metros do Norte Shopping, terá apartamentos a partir de R$ 275 mil
Estrangeiros estão de olho no Rio Comprido
Residencial tem atraído investidores de Portugal e do Japão
Indústria de materiais de construção desacelera em abril
Faturamento recuou 2% em relação ao mês anterior, aponta Índice Abramat
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Adesivo pode substituir pregos, parafusos e ferramentas elétricas, afirma especialista
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Financiamentos com recursos da poupança avançaram 35,2%
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