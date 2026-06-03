Piscina com borda infinita do primeiro residencial enquadrado na faixa 4 do Minha Casa, Minha Vida, no Cachambi - Divulgação

Piscina com borda infinita do primeiro residencial enquadrado na faixa 4 do Minha Casa, Minha Vida, no CachambiDivulgação

Publicado 03/06/2026 18:19 | Atualizado 03/06/2026 18:19

A Zona Norte do Rio vai receber o primeiro empreendimento enquadrado na faixa 4 do Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV). A empreitada é do Grupo CTV, que construirá o condomínio no terreno onde funcionava a Promoinfo, na Avenida Dom Helder Câmara, 5.027, no Cachambi, a 100 metros do Norte Shopping.



Serão 228 unidades de um, dois e três quartos, e plantas entre 37 e 65 metros quadrados (m²). Os apartamentos poderão ter suíte e vaga de garagem, de acordo com a tipologia escolhida. Os preços começam em R$ 275 mil e o Valor Geral de Vendas (VGV) supera R$ 100 milhões.



O anúncio foi feito hoje na convenção de vendas para apresentar o novo empreendimento aos corretores, realizada no cinema do Norte Shopping. O evento também contou com a participação do superintendente de Habitação da Caixa no Rio, Cláudio Martins, e do vereador Pedro Duarte (PSD), um dos autores da lei municipal que modernizou as regras urbanísticas para adaptar a cidade aos parâmetros do MCMV Classe Média (Lei Complementar nº 299, de 9 de janeiro de 2026).



Guilherme Mororó, diretor Comercial e de Marketing do Grupo CTV, adiantou que o projeto aposta em um conceito que reúne mobilidade, conveniência e lazer inspirado em resorts urbanos. Além disso, o novo empreendimento terá fachada ativa com loja de 1 mil m², segurança e área de lazer no rooftop, com destaque para a piscina de borda infinita. “O Linea foi pensado para quem deseja morar perto de tudo, com qualidade de vida e excelente custo-benefício, especialmente por estar enquadrado no Minha Casa, Minha Vida”, afirmou Mororó.

Até 35 anos para pagar e o FGTS poderá ser usado

O superintendente da Caixa ressaltou que este produto não deixa a desejar a nenhum condomínio da Zona Sul pela qualidade e pela localização privilegiada. “O residencial oferece um cardápio de tipologias para atender a vários públicos da classe média. Por estar enquadrado no Minha Casa, Minha Vida, a pessoa tem condições diferenciadas, principalmente na taxa de juros. É uma ótima oportunidade de trocar o aluguel pela casa própria”, destacou Martins.



Para que seja uma compra saudável financeiramente, ele lembrou que o interessado só pode comprometer até 30% da sua renda mensal. “Isso evita perder o bem, situação que não é boa nem para o comprador e nem para o banco”, observou o superintendente. Vale lembrar que, atualmente, a Caixa detém mais de 60% dos financiamentos imobiliários do país.



O vereador Pedro Duarte disse que ficou muito animado de ver o crédito imobiliário da Caixa, enfim, chegar à classe média, tão pressionada pelo aumento do custo de vida. “E melhor ainda por ser na Zona Norte, onde fui criado, e com um projeto de condomínio completo e super bem localizado”, complementou Duarte.



O Linea é voltado para famílias com renda média em torno de R$ 13 mil mensais. Dentro da faixa 4 do MCMV, os compradores podem financiar imóveis de até R$ 600 mil, com taxas de juros mais competitivas que as praticadas no mercado, em torno de 10,5% ao ano mais TR (Taxa Referencial), além de prazo de pagamento de até 35 anos. Outro benefício é a possibilidade de utilizar o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) na aquisição. O estande de vendas abrirá neste sábado, dia 6, com um apartamento decorado.

