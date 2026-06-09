Entre os principais sinais de fraude na locação de temporada estão preços muitos baixos e pedidos de pagamento fora da plataforma - AI

Entre os principais sinais de fraude na locação de temporada estão preços muitos baixos e pedidos de pagamento fora da plataformaAI

Publicado 09/06/2026 18:07 | Atualizado 09/06/2026 18:08

Estamos em ritmo de Copa do Mundo e o evento também movimenta o mercado de locação por temporada, pois muitas pessoas vão aproveitar o período para viajar e assistir aos jogos com familiares e amigos. E com o aumento da procura por imóveis em plataformas digitais, crescem também os riscos de golpes envolvendo anúncios falsos, pagamentos fora dos aplicativos e fraudes em transações deste tipo. “Os criminosos se aproveitam da ansiedade e da urgência do torcedor. Eles criam anúncios com fotos de imóveis que nem existem ou que foram copiados de outras plataformas”, alerta Daniel Claudino, especialista em mercado imobiliário.

Segundo ele, entre os principais sinais de fraude estão preços muito abaixo da média da região, pedidos de pagamento via Pix ou transferência bancária fora da plataforma, perfis sem avaliações e imagens inconsistentes. O golpe normalmente começa com um anúncio extremamente atrativo e evolui para uma negociação paralela, sem a proteção da plataforma oficial. “O cliente paga e só descobre o golpe ao chegar no destino e perceber que o imóvel não existe ou está ocupado por outra pessoa”, explica Claudino.

Com relação à segurança dos condomínios, o advogado Rafael Verdant afirma que o ponto de partida é o cadastro de hóspedes pelo anfitrião, que precisará ter uma relação ativa com a administração do condomínio. “Durante um período de alta rotatividade como o da Copa, é fundamental que todo hospede seja registrado junto à portaria antes do check in, com nome completo e documento de identificação. Esse controle, que já deveria ser rotineiro, precisa ser tratado como obrigatório durante períodos de maior rotatividade e o síndico deve comunicar formalmente os proprietários que alugam por plataformas sobre essa exigência antes do início do período”, orienta Verdant.

Ele lembra ainda que a Copa movimenta a rua, bares próximos ficam lotados, torcidas se concentram em calçadas e praças, e o entorno do prédio pode ficar congestionado nos dias de jogo. “Para condomínios que aceitam receber hóspedes em plataformas, isso significa uma camada extra de atenção, pois, pessoas que não conhecem o bairro, chegando de madrugada depois de uma comemoração, em ruas mais movimentadas e menos monitoradas do que o habitual, são um perfil de vulnerabilidade que não pode ser ignorado”, observa o advogado.

Confira as dicas dos especialistas:

- Faça toda a comunicação dentro da plataforma oficial.

- Nunca realize pagamentos via Pix, transferência ou depósito fora do aplicativo.

- Desconfie de preços muito abaixo da média da região.

- Leia atentamente as avaliações e comentários de outros hóspedes.

- Verifique se o perfil do anfitrião tem histórico e avaliações consistentes.

- Faça busca reversa das imagens para confirmar se as fotos são reais.

- Reserve hospedagens com antecedência para evitar decisões precipitadas.

- Confira se o condomínio permite locação por temporada.

- Participe das assembleias e fique atento às mudanças nas regras internas.

- Informe previamente os dados dos hóspedes à administração.

- Inclua regras do condomínio no anúncio e no contrato de hospedagem.

- Acompanhe possíveis mudanças na legislação sobre aluguel por temporada.

