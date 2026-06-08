Residencial com 344 unidades será construído em terreno onde funcionou a Renner, na Rua da Quitanda - Divulgação

Residencial com 344 unidades será construído em terreno onde funcionou a Renner, na Rua da QuitandaDivulgação

Publicado 08/06/2026 17:23 | Atualizado 08/06/2026 17:23

O Centro do Rio ganhará mais um residencial, desta vez na Rua da Quitanda, no endereço onde funcionou uma loja da Renner. O empreendimento terá R$ 130 milhões de VGV (Valor Geral de Vendas) e 344 estúdios, voltados para quem busca morar perto de toda a infraestrutura, mobilidade e serviços do Centro, e para investidores interessados no potencial de valorização e rentabilidade do endereço. O projeto, assinado pela FEU Arquitetura, é o primeiro da mineira Canopus no Centro e será construído do zero em terreno de 843 metros quadrados. O condomínio terá área de lazer no rooftop, conveniências e segurança. Já a antiga loja será transformada em estande de vendas e, posteriormente, demolida para a construção do empreendimento.



Thiago Hernandez, superintendente Comercial da Canopus, lembra que a região vive um novo momento, com uma demanda de moradores e investidores por condomínios conectados à mobilidade, serviços e à dinâmica urbana do Centro. “Esse projeto representa a chegada da Canopus a um mercado estratégico e com grande potencial de crescimento”, diz Hernandez.

Casa própria em clima de Copa

A MRV está em clima de Copa do Mundo. Os clientes que visitarem as lojas durante o período promocional e entregarem a documentação para análise de crédito poderão participar de uma dinâmica de chute a gol e ganhar um brinde exclusivo. Além disso, a empresa promove uma ação nacional, que vai sortear R$ 6 mil por semana em cartão-presente virtual até o fim de julho. Para participar dos sorteios, os interessados deverão agendar e realizar uma visita em um ponto de vendas da construtora, concluir o cadastro durante o atendimento, seguir o perfil oficial da MRV no Instagram e publicar uma foto utilizando a hashtag #RumoAoApêMRV e marcando o perfil @mrv. As publicações poderão ser feitas no feed ou nos stories da rede social.