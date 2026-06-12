Cabana de condomínio em Areal inspirado na Itália - Divulgação

Cabana de condomínio em Areal inspirado na ItáliaDivulgação

Publicado 12/06/2026 19:09 | Atualizado 12/06/2026 19:09

Reconhecida como a “Capital da Uva” e “Cidade das Nações”, Areal, na Região Serrana do Rio, também está no mapa do mercado imobiliário, que vem desenvolvendo condomínios temáticos para quem deseja morar ou investir. O mais recente é o Riserva di Como, inspirado no Lago di Como, um dos mais famosos da Itália. O residencial terá uma proposta inédita no local: todos os lotes serão entregues com uma cabana pronta para uso, assinada pelo arquiteto Duda Porto, que também é o responsável pelo projeto.



Segundo Luiz Eduardo Michaeli, sócio da Axor Incorporações, a cabana permitirá que os compradores aproveitem o condomínio antes mesmo da construção da residência principal. No total, serão, 96 lotes com área superior a 2 mil metros quadrados (m²), além de ampla infraestrutura de lazer e convivência. Ele complementa que, no futuro, a cabana poderá ser um quarto de hóspedes, um ateliê ou um espaço para atividades físicas.



Outro destaque é a península, localizada na área externa do complexo, mas com conexão para os moradores que poderão aproveitar ambientes como restaurante, empório/pizzaria, praça gastronômica, anfiteatro, deck, vinhedo, marina, além de estar anexo a um campo de golfe executivo de nove buracos par 3, modalidade que permite partidas rápidas e acessíveis para iniciantes e praticantes experientes.



“Além disso, o empreendimento está localizado ao lado de um haras com espaço dedicado à cultura equestre. Já o interior do Riserva di Como oferecerá atrações para todas as idades, entre elas academia, spa, piscinas, sauna e área gourmet”, afirma Michaeli.



Prefeito de Areal, Gutinho Bernardes (PP), destaca que o desenvolvimento imobiliário tem sido uma alavanca para o crescimento da região. “Somando a mais de 20 projetos de vinícolas, os condomínios temáticos têm agregado hotéis, restaurantes e grandes áreas de lazer. Nessa linha, tenho certeza de que o Reserva di Como, com a assinatura de Duda Porto, será um dos melhores empreendimentos da cidade”, ressalta Bernardes.



Cláudio Leite, diretor Regional da CIA Multiplataforma Imobiliária, empresa que gerencia a comercialização da maior parte dos lançamentos na Região Serrana, lembra que esse movimento começou com o Borgo Del Vino, da família Eloy. O complexo inspirado na arquitetura da Toscana (Itália) reúne vinhedos, hotel, restaurante, pizzaria e uma enoteca, especializada na degustação, venda e harmonização de vinhos. “O empreendimento foi o pontapé inicial para o boom imobiliário em Areal e o nosso primeiro trabalho na região. O mercado imobiliário, então, abraçou a ideia. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa história importante da cidade”, conta Leite.

Arquitetura da Toscana é a inspiração de um complexo em Areal que conta com vinhedos, hotel e restaurante Divulgação



Já a cultura de Portugal é o mote do Quinta Portuguesa, do Grupo STN. São 147 lotes, com metragens entre 400 e 6 mil m², e valores a partir de R$ 250 mil. Também é possível optar por casas de luxo prontas para morar. Todas têm painéis solares e iluminação automatizada. Entre as unidades disponíveis, uma se destaca por estar totalmente decorada, permitindo ao cliente uma experiência imediata do estilo de vida proposto pelo residencial. A propriedade tem 424 metros quadrados (m²), quatro suítes, pé-direito duplo, cozinha com ilha e piscina privativa. Implantada em terreno de 965 m², a casa está à venda por R$ 2.459.000,00.



“Pensamos o Quinta Portuguesa como uma vivência completa de moradia, em que conforto, sofisticação e sustentabilidade caminham juntos. As casas prontas traduzem esse conceito, com soluções como energia solar e integração com a natureza, além de permitir que o cliente se mude imediatamente para um ambiente planejado em todos os detalhes”, explica Luiz Santinon, diretor do Grupo STN. Já a cultura de Portugal é o mote do Quinta Portuguesa, do Grupo STN. São 147 lotes, com metragens entre 400 e 6 mil m², e valores a partir de R$ 250 mil. Também é possível optar por casas de luxo prontas para morar. Todas têm painéis solares e iluminação automatizada. Entre as unidades disponíveis, uma se destaca por estar totalmente decorada, permitindo ao cliente uma experiência imediata do estilo de vida proposto pelo residencial. A propriedade tem 424 metros quadrados (m²), quatro suítes, pé-direito duplo, cozinha com ilha e piscina privativa. Implantada em terreno de 965 m², a casa está à venda por R$ 2.459.000,00.“Pensamos o Quinta Portuguesa como uma vivência completa de moradia, em que conforto, sofisticação e sustentabilidade caminham juntos. As casas prontas traduzem esse conceito, com soluções como energia solar e integração com a natureza, além de permitir que o cliente se mude imediatamente para um ambiente planejado em todos os detalhes”, explica Luiz Santinon, diretor do Grupo STN.

Praia artificial fará parte de empreendimento com pegada portuguesa, em Areal Divulgação



De acordo com ele, o condomínio conta também com o Miradouro Santa Luzia, inspirado no tradicional ponto turístico de Lisboa, além olival, clube com piscina, prainha artificial, quadras esportivas, salão de festas, espaços gourmet, pomares e a Trilha dos Eucaliptos, um percurso em meio a uma área florestal preservada que conduz os moradores até um deck de contemplação.

De acordo com ele, o condomínio conta também com o Miradouro Santa Luzia, inspirado no tradicional ponto turístico de Lisboa, além olival, clube com piscina, prainha artificial, quadras esportivas, salão de festas, espaços gourmet, pomares e a Trilha dos Eucaliptos, um percurso em meio a uma área florestal preservada que conduz os moradores até um deck de contemplação.