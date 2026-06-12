Cabana de condomínio em Areal inspirado na ItáliaDivulgação
Segundo Luiz Eduardo Michaeli, sócio da Axor Incorporações, a cabana permitirá que os compradores aproveitem o condomínio antes mesmo da construção da residência principal. No total, serão, 96 lotes com área superior a 2 mil metros quadrados (m²), além de ampla infraestrutura de lazer e convivência. Ele complementa que, no futuro, a cabana poderá ser um quarto de hóspedes, um ateliê ou um espaço para atividades físicas.
Outro destaque é a península, localizada na área externa do complexo, mas com conexão para os moradores que poderão aproveitar ambientes como restaurante, empório/pizzaria, praça gastronômica, anfiteatro, deck, vinhedo, marina, além de estar anexo a um campo de golfe executivo de nove buracos par 3, modalidade que permite partidas rápidas e acessíveis para iniciantes e praticantes experientes.
“Além disso, o empreendimento está localizado ao lado de um haras com espaço dedicado à cultura equestre. Já o interior do Riserva di Como oferecerá atrações para todas as idades, entre elas academia, spa, piscinas, sauna e área gourmet”, afirma Michaeli.
Prefeito de Areal, Gutinho Bernardes (PP), destaca que o desenvolvimento imobiliário tem sido uma alavanca para o crescimento da região. “Somando a mais de 20 projetos de vinícolas, os condomínios temáticos têm agregado hotéis, restaurantes e grandes áreas de lazer. Nessa linha, tenho certeza de que o Reserva di Como, com a assinatura de Duda Porto, será um dos melhores empreendimentos da cidade”, ressalta Bernardes.
Cláudio Leite, diretor Regional da CIA Multiplataforma Imobiliária, empresa que gerencia a comercialização da maior parte dos lançamentos na Região Serrana, lembra que esse movimento começou com o Borgo Del Vino, da família Eloy. O complexo inspirado na arquitetura da Toscana (Itália) reúne vinhedos, hotel, restaurante, pizzaria e uma enoteca, especializada na degustação, venda e harmonização de vinhos. “O empreendimento foi o pontapé inicial para o boom imobiliário em Areal e o nosso primeiro trabalho na região. O mercado imobiliário, então, abraçou a ideia. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa história importante da cidade”, conta Leite.
Já a cultura de Portugal é o mote do Quinta Portuguesa, do Grupo STN. São 147 lotes, com metragens entre 400 e 6 mil m², e valores a partir de R$ 250 mil. Também é possível optar por casas de luxo prontas para morar. Todas têm painéis solares e iluminação automatizada. Entre as unidades disponíveis, uma se destaca por estar totalmente decorada, permitindo ao cliente uma experiência imediata do estilo de vida proposto pelo residencial. A propriedade tem 424 metros quadrados (m²), quatro suítes, pé-direito duplo, cozinha com ilha e piscina privativa. Implantada em terreno de 965 m², a casa está à venda por R$ 2.459.000,00.
“Pensamos o Quinta Portuguesa como uma vivência completa de moradia, em que conforto, sofisticação e sustentabilidade caminham juntos. As casas prontas traduzem esse conceito, com soluções como energia solar e integração com a natureza, além de permitir que o cliente se mude imediatamente para um ambiente planejado em todos os detalhes”, explica Luiz Santinon, diretor do Grupo STN.
De acordo com ele, o condomínio conta também com o Miradouro Santa Luzia, inspirado no tradicional ponto turístico de Lisboa, além olival, clube com piscina, prainha artificial, quadras esportivas, salão de festas, espaços gourmet, pomares e a Trilha dos Eucaliptos, um percurso em meio a uma área florestal preservada que conduz os moradores até um deck de contemplação.
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