Planejamento, comunicação e respeito às regras são recomendações para evitar conflitos nos condomínios durante a Copa do Mundo - IA

Planejamento, comunicação e respeito às regras são recomendações para evitar conflitos nos condomínios durante a Copa do MundoIA

Publicado 10/06/2026 10:00

A coluna segue no tema Copa do Mundo com dicas para garantir a segurança e a tranquilidade dos moradores. Afinal, o evento é um dos mais aguardados pelos brasileiros e costuma transformar a rotina dos condomínios. Reuniões entre amigos e familiares, aumento da circulação de visitantes, uso mais intenso das áreas comuns e comemorações após os jogos são situações que podem acontecer nesse período.

Para evitar problemas, Victor Tulli, diretor da Administradora Nacional, afirma que o caminho é os síndicos se anteciparem com uma comunicação clara, especialmente em prédios que não têm normas específica sobre visitantes. “É importante estabelecer regras, principalmente, nesse período: orientar o morador para deixar uma lista de convidados na portaria com antecedência, comunicar como será o funcionamento das áreas comuns, se o salão de festas será usado por todos ou se será bloqueado para o uso de uma unidade específica. Enfim, é fundamental pensar preventivamente, já que se trata de um grande evento, especialmente em dia de jogos do Brasil”, alerta Tulli. Outra recomendação do diretor é não marcar assembleias nas datas das semifinais e finais para evitar faltas.

Daniel Quagliani, gerente de Marketing da Cipa Administradora, concorda. A preparação antecipada ajuda a evitar conflitos e reduz significativamente os riscos operacionais durante os dias de jogos. “Quando síndico, equipe operacional e moradores estão alinhados, é possível aproveitar o evento com tranquilidade, segurança e respeito à coletividade”, reforça Quagliani.

Segundo ele, o segredo está no bom senso. “Quando cada morador compreende o seu papel e a gestão se antecipa aos desafios, o condomínio consegue proporcionar um ambiente seguro e agradável para que todos aproveitem a emoção da Copa do Mundo”, completa Quagliani.

Confira as orientações para síndicos e moradores:

- Dias de jogos costumam aumentar o número de visitantes. É importante que os procedimentos de identificação e autorização sejam rigorosamente mantidos, sem flexibilização.

- Portaria, segurança e demais colaboradores devem estar alinhados quanto aos procedimentos e às escalas de trabalho para que as áreas do condomínio não fiquem desassistidas durante as partidas.

- Antes do início da Copa, é recomendável verificar o funcionamento de câmeras, portões, interfones e demais equipamentos de segurança.

- Caso o condomínio disponibilize espaços para reuniões ou transmissões dos jogos, vale definir regras de utilização, capacidade máxima e horários de funcionamento.

- Informar moradores sobre horários dos jogos, regras de convivência, utilização das áreas comuns e procedimentos para convidados contribui para reduzir conflitos e melhorar a organização.

- Quando houver reuniões ou confraternizações, o ideal é avisar previamente a portaria para facilitar o controle de acesso e evitar transtornos.

- A empolgação faz parte da torcida, mas o descanso dos vizinhos também deve ser respeitado, especialmente em jogos realizados à noite.

- É importante observar as regras internas do condomínio e respeitar a capacidade dos espaços compartilhados.

- Evite fogos de artifício. Além dos riscos de acidentes, os fogos podem causar desconforto para crianças, idosos, pessoas com sensibilidade auditiva e animais de estimação.

- Tenha atenção com crianças e circulação de veículos. Durante os dias de jogo, o movimento tende a aumentar. A supervisão de menores e a atenção redobrada na garagem ajudam a prevenir acidentes.