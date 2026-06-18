Evento mostrará como as empresas da construção civil devem se adequar às novas exigências da Norma Regulamentadora nº 1 Magnific
O evento abordará como as empresas devem se adequar às novas exigências da legislação, além de apresentar estratégias e ações práticas para fortalecer a cultura de saúde e segurança nos canteiros de obras. "O SST em Foco foi pensado para apoiar as construtoras e incorporadoras nesse processo de adaptação, oferecendo informação qualificada e exemplos práticos que podem ser aplicados no dia a dia", explica Aluísio Mendes Filho, presidente do Seconci-Rio. Valores a partir de R$ 60. Empresas clientes da assessoria ocupacional do Seconci-Rio têm uma cortesia e demais com 50% de desconto. Inscrições em https://seconci-rio.rds.land/sst-em-foco-2.
Vagas para corretores, fotógrafos e vistoriadores
Com relação aos fotógrafos, o trabalho inclui a atualização dos imóveis na plataforma. Os candidatos precisam entrar em mkt.quintoandar.com.br/fotografos-quintoandar. Já no caso dos vistoriadores, é necessário ter CNPJ ativo e regularizado, além de equipamentos compatíveis com a operação, como celular Android com capacidade adequada para execução das vistorias e medidor de tensão elétrica. Para participar, basta acessar mkt.quintoandar.com.br/vistoriadores-quintoandar/.
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