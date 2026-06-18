Evento mostrará como as empresas da construção civil devem se adequar às novas exigências da Norma Regulamentadora nº 1 - Magnific

Evento mostrará como as empresas da construção civil devem se adequar às novas exigências da Norma Regulamentadora nº 1 Magnific

Publicado 18/06/2026 19:04 | Atualizado 18/06/2026 20:11





O evento abordará como as empresas devem se adequar às novas exigências da legislação, além de apresentar estratégias e ações práticas para fortalecer a cultura de saúde e segurança nos canteiros de obras. "O SST em Foco foi pensado para apoiar as construtoras e incorporadoras nesse processo de adaptação, oferecendo informação qualificada e exemplos práticos que podem ser aplicados no dia a dia", explica Aluísio Mendes Filho, presidente do Seconci-Rio. Valores a partir de R$ 60. Empresas clientes da assessoria ocupacional do Seconci-Rio têm uma cortesia e demais com 50% de desconto. Inscrições em As recentes atualizações da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), que têm foco na gestão dos riscos psicossociais e na promoção da saúde mental nos ambientes de trabalho, estarão em debate no SST (Segurança e Saúde no Trabalho) em Foco. O encontro do Seconci-Rio (Serviço Social da Indústria da Construção do Rio de Janeiro) será no dia 24 de junho (quarta-feira), com credenciamento a partir de 8h, na Rua do Senado, 213, Centro (sede do Sinduscon-Rio - Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Rio de Janeiro).O evento abordará como as empresas devem se adequar às novas exigências da legislação, além de apresentar estratégias e ações práticas para fortalecer a cultura de saúde e segurança nos canteiros de obras. "O SST em Foco foi pensado para apoiar as construtoras e incorporadoras nesse processo de adaptação, oferecendo informação qualificada e exemplos práticos que podem ser aplicados no dia a dia", explica Aluísio Mendes Filho, presidente do Seconci-Rio. Valores a partir de R$ 60. Empresas clientes da assessoria ocupacional do Seconci-Rio têm uma cortesia e demais com 50% de desconto. Inscrições em https://seconci-rio.rds.land/sst-em-foco-2

Vagas para corretores, fotógrafos e vistoriadores

A plataforma QuintoAndar está com 80 vagas para corretores de imóveis, 30 para fotógrafos e 12 para vistoriadores. As oportunidades estão concentradas em Petrópolis, Maricá, Cabo Frio, Macaé, Rio das Ostras, Campos dos Goytacazes e Volta Redonda. Para se tornar parceiro, os corretores precisam ter registro ativo no Creci-RJ (Conselho Regional dos Corretores de Imóveis), conhecer o mercado imobiliário local e estar dispostos a atuar em uma jornada mais ágil e digital para clientes e proprietários. Os interessados devem acessar mkt.quintoandar.com.br/corretor.



Com relação aos fotógrafos, o trabalho inclui a atualização dos imóveis na plataforma. Os candidatos precisam entrar em mkt.quintoandar.com.br/fotografos-quintoandar. Já no caso dos vistoriadores, é necessário ter CNPJ ativo e regularizado, além de equipamentos compatíveis com a operação, como celular Android com capacidade adequada para execução das vistorias e medidor de tensão elétrica. Para participar, basta acessar mkt.quintoandar.com.br/vistoriadores-quintoandar/.

