Imóveis entre 30 e 65 metros quadrados foram os mais valorizados na cidade do Rio, de janeiro a maio deste ano - Magnific

Imóveis entre 30 e 65 metros quadrados foram os mais valorizados na cidade do Rio, de janeiro a maio deste anoMagnific

Publicado 23/06/2026 18:36 | Atualizado 23/06/2026 18:36

Os imóveis de médio porte, entre 30 e 65 metros quadrados (m²), registraram alta de 13,3% de janeiro a maio deste ano, na comparação como mesmo período de 2025. O ticket médio foi de R$ 332.792. Este é o maior avanço entre os segmentos analisados pela pesquisa da plataforma Loft. A média geral da cidade foi de 10,8%.

No ranking de bairros, Senador Camará apareceu como o mais valorizado nessa faixa de metragem, com variação de 41,85% e ticket de R$ 153.781. O Leblon ocupou o segundo lugar com crescimento de 30,42% e R$ 1.680.344 de valor médio. E em terceiro lugar ficou Pedra de Guaratiba, com 26,64%, alcançando R$ 202.828.

Na análise de Fábio Takahashi, gerente de Dados da Loft, em locais com ticket médio menor há mais espaço para crescimento acentuado no preço. “O aluguel e a venda tendem a subir mais em regiões que aliam preços menos altos e infraestrutura de referência regional. No Rio, os bairros fora da Zona Sul e Barra, de maior porte, foram os que mais se movimentaram, refletindo a busca por espaço a preços mais acessíveis”, afirma Takahashi.

O levantamento identificou ainda que, no recorte das unidades de 100 a 125 m², a alta foi de 11,2%, seguido pelas unidades acima de 125 m², com 10,8%, e pelas de 65 a 100 m², que fecharam em 9,8%.

Já os compactos com até 30 m² tiveram o menor crescimento: 7,2%. Neste caso, o preço médio ficou em R$ 272 mil e as unidades mais valorizadas estiveram concentradas na Zona Sul. Para se ter ideia, Humaitá liderou com avanço de 40,5%, chegando a R$ 454 mil. Leme alcançou 31%, com R$ 636 mil, e Laranjeiras registrou 26,6%, com R$ 408.998 de valor médio.

