Imóveis entre 30 e 65 metros quadrados foram os mais valorizados na cidade do Rio, de janeiro a maio deste anoMagnific
Imóveis de médio porte lideram valorização no Rio
Faixa entre 30 e 65 metros quadrados teve 13,3% de alta nos cinco primeiros meses de 2026
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Projeto em Cachoeiras de Macacu terá sobrevoo de helicóptero e voo de balão
Empreendimento oferece lotes a partir de R$ 125 mil e lazer completo
Vendas de imóveis compactos aquecidas no Rio
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Iniciativa do Seconci-Rio dará orientações sobre riscos psicossociais e boas práticas nos canteiros de obras
Livro propõe 200 mil habitações populares para a Zona Oeste do Rio
Autor sugere modelo de autoconstrução habitacional, conhecido como João de Barro
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Projeto é o primeiro do Minha Casa, Minha Vida faixa 4 na região para famílias com renda de até R$ 13 mil
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