Projeto de casa de condomínio em Cachoeiras de Macacu que une a experiência da vida no campo ao conforto contemporâneo - Divulgação

Projeto de casa de condomínio em Cachoeiras de Macacu que une a experiência da vida no campo ao conforto contemporâneoDivulgação

Publicado 22/06/2026 18:36 | Atualizado 22/06/2026 18:36

O mercado imobiliário investe cada vez mais em experiências para cativar potenciais interessados. Um exemplo acontecerá em Cachoeiras de Macacu, na Região Metropolitana do Rio: sobrevoo de helicóptero, voo de balão e negociação direta com a empresa estarão no lançamento do Reserva dos Ipês, primeiro empreendimento residencial da Abovyan Participações.



O evento será neste sábado, dia 27 de junho, a partir das 10h, na Rodovia Presidente João Goulart (RJ-116). O condomínio oferece lotes com valores a partir R$ 125 mil, diferentes metragens e modalidades de financiamento. O Valor Geral de Vendas (VGV) é estimado em R$ 86,9 milhões. Segundo Ivair Barroso, diretor da Abovyan Participações, será possível conhecer de perto a área de aproximadamente 350 mil metros quadrados (m²) onde está sendo implantado o condomínio, cujas obras estão em ritmo acelerado.



Inspirado no conceito de “fazenda glamping”, que une a experiência da vida no campo ao conforto contemporâneo, a estrutura inclui piscina, sauna, academia, quadras esportivas, coworking, minimercado, áreas gourmet, brinquedoteca, playground, pet place e espaços de convivência integrados à natureza. "O evento foi pensado para apresentar não apenas os diferenciais do condomínio como também o potencial de qualidade de vida que a região oferece”, conta Barroso.

Reforma tributária em debate no mercado imobiliário

Os principais desafios e oportunidades para o mercado imobiliário em um cenário marcado por mudanças tributárias, nova dinâmica de crédito, avanço da tecnologia, demanda habitacional crescente e busca por maior produtividade na construção civil. Estes assuntos estarão em pauta no Summit Abrainc 2026, que acontecerá nesta quinta-feira, dia 25 de junho, a partir das 8h, no Renaissance hotel, em São Paulo.



A iniciativa é da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias. “Reunir poder público, especialistas e lideranças empresariais em torno dessa agenda é fundamental para avançarmos em soluções que ampliem investimentos, fortaleçam a segurança jurídica e contribuam para enfrentar o desafio habitacional do país”, comenta Luiz França, presidente da Abrainc. Ingressos a partir de R$ 1.576,66 em abrainc.org.br/eventos/abrainc/summit-abrainc-2026.

