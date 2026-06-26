Empreendimento na Barra Olímpica faz parte de feirão que oferece descontos de até R$ 50 mil - Divulgação

Empreendimento na Barra Olímpica faz parte de feirão que oferece descontos de até R$ 50 milDivulgação

Publicado 26/06/2026 16:22 | Atualizado 26/06/2026 16:23

De hoje até domingo, dia 28, a Direcional e a Riva promovem um feirão na Barra Olímpica, com imóveis de todas as faixas do Programa Minha Casa, Minha Vida. Na ação, que tem o apoio da Caixa, os descontos podem chegar a R$ 50 mil, além de abatimentos progressivos de acordo com o valor da entrada, documentação gratuita e possibilidade de utilizar o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). As unidades têm valores a partir de R$ 199 mil e estão localizadas nas zonas Norte e Sudoeste, Porto Maravilha, Baixada Fluminense e São Gonçalo.



A iniciativa é voltada para famílias com renda a partir de R$ 2,5 mil e aproveita o período da Copa do Mundo. “Esse é um momento que mobiliza os brasileiros em torno da paixão pelo futebol, e queremos aproveitar esse clima para incentivar a realização de outro grande sonho: a conquista da casa própria”, diz Felipe Macedo, gerente Comercial da Direcional.

Minha Casa, Minha Vida próximo ao Norte Shopping

Rooftop de condomínio próximo ao Norte Shopping que é o primeiro pelo faixa 4 do Minha Casa, Minha Vida Divulgação

O Grupo CTV abre, neste final de semana, as vendas do Linea Residencial, projeto no Cachambi a apenas 100 metros do Norte Shopping. O empreendimento é o primeiro da Zona Norte enquadrado no faixa 4 do Minha Casa, Minha Vida, que abrange famílias com renda média de R$ 13 mil. São 228 unidades, entre um, dois e três quartos, e plantas entre 37 e 65 metros quadrados. Os apartamentos poderão ter suíte e vaga de garagem, de acordo com a tipologia escolhida. Preços a partir de R$ R$ 275 mil e o FGTS poderá ser usado.

