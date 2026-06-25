Workshop mostrará os documentos obrigatórios que o morador deverá apresentar ao síndico antes de reformar o apartamento - Magnific

Workshop mostrará os documentos obrigatórios que o morador deverá apresentar ao síndico antes de reformar o apartamentoMagnific

Publicado 25/06/2026 19:32 | Atualizado 25/06/2026 23:45

Um dos temas que mais causa polêmica e dúvidas nos condomínios é sobre obras dentro de apartamentos, pois elas não se resumem apenas a “barulho e poeira”. Para se ter ideia, estas intervenções envolvem normas técnicas (NBR 16.280), responsabilidade civil e, principalmente, a segurança de todos os moradores. Para orientar os síndicos, o Secovi Rio (Sindicato da Habitação), promoverá um workshop nesta sexta-feira, dia 26, a partir das 9h30, na sede do sindicato, no Centro.



O arquiteto e facilitador Fernando Santos mostrará como o síndico deve seguir para aprovar ou reprovar uma reforma nas unidades, as responsabilidades dos gestores, os documentos obrigatórios que o morador deverá apresentar e como informar os vizinhos para mitigar conflitos, entre outros pontos importantes. Contribuintes do Secovi Rio pagam R$ 62,30 e demais interessados R$ 89. Inscrições em secovirio.com.br.

Doação de mobiliário para ONG

A Lider, marca de mobiliário de alto padrão, doou 40 peças para a Vila da Dignidade, iniciativa da ONG Gerando Falcões que será inaugurada nesta sexta-feira, em Itapecerica da Serra, São Paulo. O espaço será um centro de desenvolvimento humano e social voltado à formação de lideranças locais e aceleração de trajetórias de superação da pobreza em comunidades em situação de vulnerabilidade.

