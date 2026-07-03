Cartilha gratuita traz dicas e as principais etapas de adequação às atualizações da NR-1 - Magnific

Cartilha gratuita traz dicas e as principais etapas de adequação às atualizações da NR-1 Magnific

Publicado 03/07/2026 19:21 | Atualizado 03/07/2026 23:35

As recentes atualizações da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), que têm foco na gestão dos riscos psicossociais e na promoção da saúde mental nos ambientes de trabalho, vêm levantando muitas dúvidas da construção civil. Para ajudar o setor, a Abrainc (Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias) desenvolveu uma cartilha gratuita com orientações sobre os principais conceitos, etapas de adequação e ferramentas de gestão relacionadas ao assunto. O material, desenvolvido com apoio técnico da WIA Kairós, apresenta ainda itens como diagnóstico organizacional, questionário psicossocial, plano de ação, régua de maturidade e monitoramento contínuo. O conteúdo pode ser baixado em https://encurtador.com.br/rMbC.

No Rio de Janeiro, a NR-1 foi tema recente de evento promovido pelo Seconci-Rio (Serviço Social da Indústria da Construção do Rio de Janeiro), no Centro. Os especialistas explicaram como as construtoras associadas devem se adequar às novas exigências e indicaram estratégias que podem fortalecer a cultura de saúde e segurança nos canteiros de obras. “O tema exige atenção imediata das empresas e reforça a importância de olhar para os fatores psicossociais que impactam diretamente o bem-estar e a produtividade dos trabalhadores”, observa Aluísio Mendes Filho, presidente do Seconci-Rio.