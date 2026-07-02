Imóveis lançados na região portuária do Rio tiveram valorização de 641%, entre 2020 e 2025 - Divulgação

Imóveis lançados na região portuária do Rio tiveram valorização de 641%, entre 2020 e 2025Divulgação

Publicado 02/07/2026 13:59 | Atualizado 02/07/2026 13:59

Os imóveis lançados no Santo Cristo, na região portuária do Rio, registraram uma valorização de 641% entre 2020 e 2025. O mesmo cenário foi observado em São Cristóvão e no Centro, com 111% e 99%, respectivamente. A pesquisa é da Bel Radar, que utiliza dados de transações de compra e venda registradas para a Cury Construtora.



Investimentos em infraestrutura urbana, mudanças no Plano Diretor, operações consorciadas e ajustes no programa Minha Casa, Minha são alguns fatores que explicam esse crescimento da região portuária. De acordo com a Cury, já foram lançados mais de 20 empreendimentos no local. Além disso, a empresa assinou um termo de cooperação, no valor de R$ 2,5 milhões, para uma parceria com a prefeitura, por meio da CCPar (Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos). A iniciativa prevê revitalizar 8,8 km de ciclovias existentes, criar rotas, instalar bicicletários, construir ramblas (via pública de pedestres) e calçadões centrais também para pedestres em trechos que estavam interditados pelos empreendimentos em obras.

Prédio de luxo terá exposição de carros

Condomínio em Santa Catarina terá hall projetado para exibição de carros históricos e esportivos Divulgação

Em Itapema, litoral norte de Santa Catarina, o recém-lançado Charles II Yacht Royal Home by Okean, primeiro branded residence náutico da América Latina, terá um hall projetado para exibição de carros históricos e esportivos. O projeto, da Gessele Empreendimentos, é inspirado em um iate premiado internacionalmente e contará ainda com atracadouro para grandes embarcações, estrutura para 114 jets, heliponto e Sky Place no topo do edifício. O edifício tem 114 unidades, com plantas de até 439 metros quadrados, e VGV (Valor Geral de Vendas) estimado em R$ 700 milhões.

