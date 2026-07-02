Os imóveis lançados no Santo Cristo, na região portuária do Rio, registraram uma valorização de 641% entre 2020 e 2025. O mesmo cenário foi observado em São Cristóvão e no Centro, com 111% e 99%, respectivamente. A pesquisa é da Bel Radar, que utiliza dados de transações de compra e venda registradas para a Cury Construtora.
Investimentos em infraestrutura urbana, mudanças no Plano Diretor, operações consorciadas e ajustes no programa Minha Casa, Minha são alguns fatores que explicam esse crescimento da região portuária. De acordo com a Cury, já foram lançados mais de 20 empreendimentos no local. Além disso, a empresa assinou um termo de cooperação, no valor de R$ 2,5 milhões, para uma parceria com a prefeitura, por meio da CCPar (Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos). A iniciativa prevê revitalizar 8,8 km de ciclovias existentes, criar rotas, instalar bicicletários, construir ramblas (via pública de pedestres) e calçadões centrais também para pedestres em trechos que estavam interditados pelos empreendimentos em obras.
Prédio de luxo terá exposição de carros
Em Itapema, litoral norte de Santa Catarina, o recém-lançado Charles II Yacht Royal Home by Okean, primeiro branded residence náutico da América Latina, terá um hall projetado para exibição de carros históricos e esportivos. O projeto, da Gessele Empreendimentos, é inspirado em um iate premiado internacionalmente e contará ainda com atracadouro para grandes embarcações, estrutura para 114 jets, heliponto e Sky Place no topo do edifício. O edifício tem 114 unidades, com plantas de até 439 metros quadrados, e VGV (Valor Geral de Vendas) estimado em R$ 700 milhões.
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