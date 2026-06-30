Cidade do Rio terá feiras voltadas para condomínios e para o setor de construção civil - Magnific AI

Cidade do Rio terá feiras voltadas para condomínios e para o setor de construção civil Magnific AI

Publicado 30/06/2026 21:25 | Atualizado 30/06/2026 21:26

A coluna traz hoje duas dicas de qualificação e networking. A primeira é a Feira de Condomínios & Encontro de Síndicos, que acontecerá nos dias 24 e 25 de setembro, no ExpoRio Cidade Nova. O ingresso é solidário, mediante entrega de 1kg de alimento não perecível que será destinado ao programa Sesc Mesa Brasil. O encontro contará com palestras sobre a área jurídica, inovação, sustentabilidade, liderança e gestão, além de estandes de empresas prestadoras de serviços e produtos para o segmento. A iniciativa é do Secovi Rio (Sindicato da Habitação) e da Abadi (Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis). Inscrições em https://encurtador.com.br/KwBE.

Já a Feicon, feira do setor da construção civil, fará a sua primeira edição em solo carioca entre os dias 6 e 8 de outubro, no Riocentro. O evento terá mais de 200 marcas expositoras, espaço de inovação para startups, novas tecnologias e tendências, além de workshops e palestras com líderes do setor para discutir o futuro do mercado. A expectativa dos organizadores é receber mais de 10 mil profissionais e visitantes. O encontro tem o apoio da Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro). Os interessados devem preencher um formulário em feiconrio.com.br.

