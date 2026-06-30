Cidade do Rio terá feiras voltadas para condomínios e para o setor de construção civil Magnific AI
Rio de Janeiro receberá feiras de condomínios e de construção
Eventos acontecerão em setembro e outubro, nos bairros Cidade Nova e Barra Olímpica
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Aluguel comercial está mais valorizado no país
Alta foi de 1,48% em maio, afirma Índice FipeZAP
Feirão de imóveis tem apoio da Caixa e descontos de até R$ 50 mil
Unidades a partir de R$ 199 mil, nas Zonas Norte e Sudoeste, Porto Maravilha, Baixada e São Gonçalo
Obras e reformas nos apartamentos é tema de workshop para síndicos
Encontro apresentará os direitos, deveres e atribuições dos gestores sobre o assunto
Rio Comprido terá o primeiro retrofit financiado pela Caixa
Anúncio foi feito nesta terça-feira, no Salão Nobre da Câmara dos Vereadores
Imóveis de médio porte lideram valorização no Rio
Faixa entre 30 e 65 metros quadrados teve 13,3% de alta nos cinco primeiros meses de 2026
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