Em bairros como Campo Grande, Taquara e Jacarepaguá, a renda para financiar um imóvel pode ficar entre R$ 8,4 mil e R$ 11,9 mil por mês - Magnific

Em bairros como Campo Grande, Taquara e Jacarepaguá, a renda para financiar um imóvel pode ficar entre R$ 8,4 mil e R$ 11,9 mil por mêsMagnific

Publicado 13/07/2026 10:00

Comprar a casa própria depende de algumas variáveis, entre elas a sua renda mensal e o bairro de preferência. Levantamento da plataforma Loft indica que, atualmente, o interessado precisa comprovar renda que pode variar de cerca de R$ 8,4 mil a mais de R$ 89 mil. Em regiões como Leblon e Ipanema, é necessário ter ganhos de R$ 89.478 e R$ 84.281 mensais, respectivamente, para financiar um imóvel de, no máximo, 80 metros quadrados (m²). Já em bairros como Campo Grande, Taquara e Jacarepaguá, a renda mínima estimada pode ficar entre R$ 8,4 mil e R$ 11,9 mil por mês.

A simulação tem como base os preços médios de transações imobiliárias entre março e maio e nas condições praticadas pelos principais bancos privados. Também considera um empréstimo habitacional de 80% do valor do imóvel e prazo de 420 meses. "O Rio de Janeiro reúne bairros com perfis imobiliários muito diferentes, com exigências também muito diferentes para quem busca o crédito imobiliário. As classes mais altas tendem a depender menos do financiamento. Já o público para bairros intermediários necessita mais do crédito imobiliário", analisa Fábio Takahashi, gerente de Dados da Loft.

Mesmo com o início do ciclo de cortes da Selic, taxa básica de juros, hoje em 14,25% ao mês, ela continua sendo um obstáculo para a aquisição do bem. Em outro levantamento da plataforma, em parceria com a Offerwise, 22% dos entrevistados afirmaram que desistiram da compra por causa dos juros altos.

Por isso, antes de fechar negócio, é importante pesquisar as ofertas e fazer um planejamento financeiro, pois a recomendação de especialistas é não comprometer mais de 30% da renda com a prestação do imóvel.

