Em bairros como Campo Grande, Taquara e Jacarepaguá, a renda para financiar um imóvel pode ficar entre R$ 8,4 mil e R$ 11,9 mil por mêsMagnific
Quanto você precisa ganhar para conquistar a casa própria no Rio
Renda mensal pode variar de R$ 8,4 mil a mais de R$ 89 mil, afirma pesquisa
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Como escolher a porta de armário para cada ambiente
Especialista dá dicas de como aproveitar a marcenaria e o espaço onde a porta está inserida
Consórcio imobiliário avança no país
Foram mais de 700 mil cotas entre janeiro e maio deste ano, afirma Abac
Estúdios chegam ao Pontal Oceânico
Projeto no bairro planejado teve mais de 90% das unidades no lançamento
Ações condominiais chegam a mais de 1.200 no estado do Rio
Do total de processos, 912 estão na capital e 358 no interior, indica Secovi Rio
Preço do imóvel está mais caro no país
Valor do metro quadrado avançou 0,45% em junho. No Rio de Janeiro, alta foi de 0,60%
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