Lazer de residencial de estúdios no bairro planejado Pontal Oceânico, no Recreio - Divulgação

Lazer de residencial de estúdios no bairro planejado Pontal Oceânico, no RecreioDivulgação

Publicado 08/07/2026 17:52 | Atualizado 08/07/2026 17:52

Os estúdios chegaram com força ao Rio de Janeiro. Para se ter ideia, já foram lançados 2.035 imóveis com este perfil, entre janeiro e maio, de acordo com pesquisa do Secovi Rio (Sindicato da Habitação). Além da Zona Sul e do Centro, os compactos podem ser encontrados na Zona Sudoeste, inclusive no Pontal Oceânico, no Recreio dos Bandeirantes. É o caso do Feel Sun Pontal Oceânico, primeiro projeto de estúdios no bairro planejado que teve mais de 90% das 424 unidades vendidas no final de semana do lançamento. Com o resultado, a SAS Empreendimentos Imobiliários e a Construtora Calper anteciparam a abertura de vendas do Feel Nature Pontal Oceânico, com mais 424 unidades e preços a partir de R$ 257 mil.



“Já esperávamos um grande movimento na abertura das vendas, pois recebemos quase 1 mil visitantes antes mesmo do lançamento oficial. São clientes que compraram para morar e para investir. E agora antecipamos o Feel Nature, pois entendemos que o Pontal Oceânico tem vocação para este tipo de imóvel”, afirma Sandro Santos, diretor da SAS. Segundo ele, a região passa por um processo consistente de amadurecimento urbano. “O bairro planejado conta com infraestrutura de segurança e acesso rápido ao sistema BRT para toda a cidade. Está entre o mar e a montanha, oferecendo qualidade de vida para quem deseja morar e liquidez para investidores. Vale ressaltar que o futuro Autódromo Parque de Guaratiba também deverá impulsionar o desenvolvimento e ampliar ainda mais a valorização imobiliária da região”, observa Santos. A gestão da locação das unidades será feita pela Lobie, especializada na administração de estúdios.

Compactos no Jardim Oceânico

Empreendimento com 38 unidades será construído em terreno na Avenida Olegário Maciel, no Jardim Oceânico Divulgação

Já na Barra da Tijuca, terreno atualmente ocupado por um posto de gasolina, na Avenida Olegário Maciel, Jardim Oceânico, dará lugar a um residencial da JB Andrade Imóveis. Será o primeiro projeto de estúdios da região. Totalizando 38 unidades, serão 24 double suítes de 69 a 86 metros quadrados (m²), que poderão ser transformadas em um estúdio e em um quarto e sala; sete coberturas de 99 a 177 m², além de sete lojas de 55 a 266 m². O empreendimento tem VGV (Valor Geral de Vendas) estimado em R$ 70 milhões.



“A localização é considerada uma das mais líquidas da Barra, próxima ao metrô e à praia e com forte apelo para locações de curta e média duração”, conta João Batista de Andrade, diretor da empresa. De acordo com ele, o condomínio será viabilizado pelo modelo de obra por administração. “Por esse sistema, o comprador ou o investidor poderá ter uma economia de até 30%. E quando o imóvel é entregue não há saldo devedor, diferentemente do tradicional modelo por incorporação em que há a figura do agente bancário”, explica Andrade. A gestão da locação das unidades também será feita pela Lobie.

