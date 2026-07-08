Lazer de residencial de estúdios no bairro planejado Pontal Oceânico, no RecreioDivulgação
“Já esperávamos um grande movimento na abertura das vendas, pois recebemos quase 1 mil visitantes antes mesmo do lançamento oficial. São clientes que compraram para morar e para investir. E agora antecipamos o Feel Nature, pois entendemos que o Pontal Oceânico tem vocação para este tipo de imóvel”, afirma Sandro Santos, diretor da SAS. Segundo ele, a região passa por um processo consistente de amadurecimento urbano. “O bairro planejado conta com infraestrutura de segurança e acesso rápido ao sistema BRT para toda a cidade. Está entre o mar e a montanha, oferecendo qualidade de vida para quem deseja morar e liquidez para investidores. Vale ressaltar que o futuro Autódromo Parque de Guaratiba também deverá impulsionar o desenvolvimento e ampliar ainda mais a valorização imobiliária da região”, observa Santos. A gestão da locação das unidades será feita pela Lobie, especializada na administração de estúdios.
Compactos no Jardim Oceânico
“A localização é considerada uma das mais líquidas da Barra, próxima ao metrô e à praia e com forte apelo para locações de curta e média duração”, conta João Batista de Andrade, diretor da empresa. De acordo com ele, o condomínio será viabilizado pelo modelo de obra por administração. “Por esse sistema, o comprador ou o investidor poderá ter uma economia de até 30%. E quando o imóvel é entregue não há saldo devedor, diferentemente do tradicional modelo por incorporação em que há a figura do agente bancário”, explica Andrade. A gestão da locação das unidades também será feita pela Lobie.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.