Entre as decisões mais importantes do projeto estão determinar o tipo de porta de armário e o sistema de abertura - Divulgação / Guilherme Pucci

Entre as decisões mais importantes do projeto estão determinar o tipo de porta de armário e o sistema de aberturaDivulgação / Guilherme Pucci

Publicado 10/07/2026 10:00

Planejar a marcenaria de quartos, cozinhas, banheiros, halls, áreas gourmets ou lavanderias pode parecer um desafio, mas com as dicas certas é possível ter ambientes funcionais e bonitos. Para acertar na escolha, é fundamental determinar no projeto o tipo de porta de armário e o sistema de abertura, pois além de influenciar diretamente no visual dos espaços, a decisão impactará diretamente na finalidade e no aproveitamento dos ambientes.

Segundo o arquiteto Bruno Moraes, à frente do escritório BMA Studio, alguns fatores devem ser levados em conta: metragem do cômodo, espaço interno do móvel, necessidades dos moradores, preços e praticidade no dia a dia. "É preciso considerar sistemas de abertura que se adaptem ao espaço disponível, materiais duráveis e soluções que combinem com projeto de interiores. Uma porta bem escolhida faz a diferença ao projeto, assim como a escolha errada atrapalha a vida cotidiana", observa Moraes.

O planejamento, afirma o profissional, é o caminho para o sucesso. É preciso considerar também que cada espaço apresenta detalhes que precisam ir de encontro com as necessidades dos moradores. Por isso, ele recomenda observar:

- Dimensões do cômodo. Ambientes compactos como dormitórios ou cozinhas pequenas demandam portas que economizem o espaço de abertura a fim de evitar o conflito com outros móveis ou a circulação do ambiente.

- Rotina. A função do cômodo também influencia na escolha da porta. Em cozinhas e lavanderias, onde há maior exposição à umidade, calor e impactos, é importante investir em portas feitas de materiais resistentes.

- Harmonia. Cores, texturas e acabamentos devem ser escolhidos com cuidado para garantir que a porta não apenas funcione bem, mas também contribua para o estilo do ambiente.

- O material das portas também influencia no resultado. Considere atributos como resistência e facilidade de limpeza bem como o respeito à seleção de itens sustentáveis e ecologicamente corretos que são encontrados em madeiras certificadas, MDF com baixa emissão de formaldeído e vidros reciclados.

- Portas de abrir. Também chamadas de portas de giro, são as tradicionais que se movimentam para fora ou para dentro com o auxílio de dobradiças. Elas são versáteis e podem ser aplicadas em praticamente qualquer ambiente

- De correr. Montadas em trilhos, deslizam lateralmente sem ocupar espaço adicional para a abertura e são ideais para ambientes compactos e modernos. Esse tipo de solução ajuda muito na circulação, principalmente em cômodos pequenos, pois diferente da porta de giro, ela não invade o ambiente ao girar para dentro ou para fora.

- Sanfonadas. Divididas em seções articuladas, se dobram ao serem abertas e esse modelo é uma boa alternativa para maximizar o espaço e dar um toque contemporâneo ao móvel.

- De puxar. Fazendo referência ao ato de distender, as portas combinam a praticidade do uso diário com uma estética que valoriza a simplicidade e a integração visual do ambiente.

- Portas escamoteáveis. Esse sistema é perfeito para quem quer economizar espaço e ocultar algum ambiente, pois as portas em um primeiro momento giram e depois recolhem, se escondendo dentro da marcenaria. O custo da ferragem deste sistema é mais caro do que os sistemas anteriores.

