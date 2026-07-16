Com o desempenho do primeiro semestre abaixo das expectativas, Abramat revisou a estimativa de crescimento de 1,9% para 0,5%Magnific
A decisão acontece mesmo com o sinal de reação observado em junho. Na comparação com maio, considerando os dados dessazonalizados, o faturamento cresceu 1,9%. Já em relação a junho de 2025, o resultado ficou estável, indicando que a atividade começa a recuperar parte das perdas registradas ao longo dos primeiros meses deste ano.
De acordo com o balanço da associação, o avanço em junho foi impulsionado, principalmente, pelos materiais básicos, com alta de 2,4% em relação a maio. Os materiais de acabamento também tiveram desempenho positivo, com crescimento de 1,5%. Por outro lado, na comparação anual, os segmentos seguiram em ritmos distintos: os materiais básicos registraram aumento de 1,4%, enquanto os de acabamento recuaram 2,1%.
"O avanço registrado em junho mostra que a indústria continua reagindo, especialmente nos segmentos ligados aos materiais básicos, que costumam acompanhar mais de perto o ritmo da construção. No entanto, o desempenho do primeiro semestre ficou abaixo das nossas expectativas e exigiu uma revisão das projeções para 2026", explica Mauro Franco, presidente executivo da Abramat.
Segundo a entidade, a revisão da estimativa se deve a fatores como a da taxa de juros (Selic) ainda em patamar elevado, hoje em 14,25% ao ano, o alto nível de endividamento das famílias e a performance abaixo do esperado do Programa Reforma Casa Brasil.
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