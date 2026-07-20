Iniciativa está com 600 vagas para cursos presenciais e online no Rio, voltados para a construção civilAI
Construção aquecida: 600 vagas gratuitas para cursos no Rio
Técnicas de corte e instalações elétricas são algumas oportunidades de capacitação oferecidas
Construção aquecida: 600 vagas gratuitas para cursos no Rio
Técnicas de corte e instalações elétricas são algumas oportunidades de capacitação oferecidas
Envelopamento decorativo é opção para mudar a casa sem fazer obra
Solução permite reformas rápidas e personalização
Recuo no faturamento da indústria de materiais de construção
Retração foi de 3,4% no primeiro semestre, de acordo com a Abramat
Mulheres são destaques na construção, na arquitetura e na corretagem de imóveis
Presença feminina pode ser vista em cargos de liderança, em projetos importantes e em eventos de capacitação
Aluguel residencial no país sobe 5,24% no primeiro semestre
No Rio de Janeiro, alta foi de 8,27%, aponta Índice FipeZAP
Quanto você precisa ganhar para conquistar a casa própria no Rio
Renda mensal pode variar de R$ 8,4 mil a mais de R$ 89 mil, afirma pesquisa
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