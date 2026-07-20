Iniciativa está com 600 vagas para cursos presenciais e online no Rio, voltados para a construção civil - AI

Iniciativa está com 600 vagas para cursos presenciais e online no Rio, voltados para a construção civilAI

Publicado 20/07/2026 20:17 | Atualizado 20/07/2026 20:18

Para quem está de olho em uma oportunidade de capacitação na construção civil, a Obramax oferece 600 vagas gratuitas para cursos online, acessíveis de qualquer lugar do país, e treinamentos presenciais distribuídos nas lojas de Benfica, Jacarepaguá, Mesquita, Duque de Caxias, Guadalupe e Niterói-Manilha. Entre os temas estão Série de Ferramentas: Técnicas de Corte, Perfuração e Aplicações Profissionais e Instalações Elétricas: Chuveiros, Torneiras e Aquecedores. De acordo com a empresa, a iniciativa chamada Academia de Profissionais no Rio de Janeiro já capacitou mais de 82 mil pessoas. As inscrições podem ser feitas em https://academiadeprofissionais.obramax.com.br/

Debate sobre o futuro do setor em Santa Catarina

Em Criciúma, Santa Catarina, o futuro do setor estará em debate no ReConstruir – Seminário da Indústria da Construção Civil. O encontro gratuito será realizado no dia 12 de agosto, das 8h às 13h, no auditório do Senai Criciúma. Na programação, conteúdos sobre Inteligência Artificial aplicada à construção civil, BIM (Building Information Modeling, ou Modelagem da Informação da Construção) e Integração de Projetos e Gestão, além de industrialização e inovação. Inscrições em sympla.com.br/evento/1-reconstruir–seminario-da-industria-da-construcao-civil/3460739.

