Lazer de residencial que será lançado no Recreio dos BandeirantesDivulgação
Após abrir as vendas do Tide Residencial, no Recreio dos Bandeirantes, a incorporadora prepara o lançamento do Vitale Prainha, no mesmo bairro. Serão 516 apartamentos, com preços a partir de R$ 249 mil, além de lazer completo e segurança. E na sequência, a construtora fará a sua estreia na Barra Olímpica com o Jardim Metropolitano. O projeto, desenvolvido em parceria com o Grupo Teruszkin, terá 240 unidades.
"O Recreio continua oferecendo excelente potencial de valorização e, com a chegada à Barra Olímpica, damos um passo relevante na expansão da empresa. Complementando a estratégia está o Vitale Experience, espaço para que os clientes possam conhecer de perto o padrão dos nossos projetos e a evolução da marca", conta Eduardo Paiva, CEO da Vitale. De acordo com ele, o showroom, na Avenida das Américas, 19.080, terá três apartamentos decorados, dois do Tide e um do Vitale Prainha.
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