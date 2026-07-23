Lazer de residencial que será lançado no Recreio dos Bandeirantes - Divulgação

Lazer de residencial que será lançado no Recreio dos BandeirantesDivulgação

Publicado 23/07/2026 20:11 | Atualizado 23/07/2026 20:11

O mercado imobiliário carioca concentra os seus olhares para a Zona Sudoeste do Rio. A Vitale Empreendimentos, por exemplo, soma R$ 410 milhões de VGV (Valor Geral de Vendas) em três projetos, totalizando 1.076 novas unidades na região. Segundo a empresa, todas contarão com financiamento da Caixa.



Após abrir as vendas do Tide Residencial, no Recreio dos Bandeirantes, a incorporadora prepara o lançamento do Vitale Prainha, no mesmo bairro. Serão 516 apartamentos, com preços a partir de R$ 249 mil, além de lazer completo e segurança. E na sequência, a construtora fará a sua estreia na Barra Olímpica com o Jardim Metropolitano. O projeto, desenvolvido em parceria com o Grupo Teruszkin, terá 240 unidades.



"O Recreio continua oferecendo excelente potencial de valorização e, com a chegada à Barra Olímpica, damos um passo relevante na expansão da empresa. Complementando a estratégia está o Vitale Experience, espaço para que os clientes possam conhecer de perto o padrão dos nossos projetos e a evolução da marca", conta Eduardo Paiva, CEO da Vitale. De acordo com ele, o showroom, na Avenida das Américas, 19.080, terá três apartamentos decorados, dois do Tide e um do Vitale Prainha.

Locação comercial valorizada no país

O valor do aluguel de salas e conjuntos comerciais de até 200 metros quadrados avançou 1,38%, em junho, afirma o Índice FipeZAP. No Rio de Janeiro, a valorização foi de 0,34%. A tendência de alta também foi observada no balanço do primeiro semestre: 6,82%, superando o IPCA/IBGE (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) e o IGP-M/FGV (Índice Geral de Preços – Mercado), que registraram 3,36% e 3,27%, respectivamente.

