Observe se o apartamento fica na face Norte ou Sul do edifício. Se for Norte, haverá sol no imóvel o dia inteiro - AI

Observe se o apartamento fica na face Norte ou Sul do edifício. Se for Norte, haverá sol no imóvel o dia inteiroAI

Publicado 22/07/2026 18:10 | Atualizado 22/07/2026 18:10

Comprar a casa própria é um dos grandes sonhos dos brasileiros. Segundo o Índice FipeZAP, essa conquista vem aumentando no país. O crescimento no percentual de pessoas que adquiriram um imóvel nos últimos 12 meses passou de 10% para 12%, no primeiro trimestre, na comparação com os três meses anteriores. O resultado ficou acima da média histórica da pesquisa, que foi de 11%. Deste público, 60% declararam ter comprado a unidade para moradia. Se você faz parte deste grupo, é importante estar atento a alguns detalhes para montar o novo lar. As orientações são do arquiteto Bruno Moraes, à frente do Studio BMA. Confira:

1 - Na empolgação de arrumar tudo, os moradores se esquecem de que, no decorrer do dia a dia, uma série de novas necessidades poderão aparecer. A dica é pensar em móveis que se adaptem a essas mudanças.

2 - Antes de mobiliar o apartamento, é importante analisar como ficará a disposição de tudo em relação às janelas e varandas. Convém deixar os armários próximos, preferencialmente de frente, para ventilar e prevenir a umidade.

3 - Móveis e ambientes multifuncionais são excelentes opções para quem irá morar em apartamentos pequenos.

4 - Muitas vezes as pessoas decoram o primeiro imóvel aos poucos, portanto, a dica é usar luminárias que permitem mudar a direção e acrescentar novos pontos de luz, como os trilhos com spots. Eles podem ser adaptados às alterações de layout.

5 - Relacione os seus pertences pessoais e verifique se eles cabem no espaço. Isso ajuda a pensar em como armazená-los e planejar os armários.

6 - O revestimento vazado, conhecido como cobogó, é uma opção charmosa para delimitar os ambientes, sem bloqueá-los visualmente (sendo possível voltar ao layout original quando quiser). Dependendo do modelo, pode ser uma alternativa mais prática e rápida que erguer uma parede.

7 - Outra recomendação interessante é com relação aos pisos: se for um imóvel pequeno, é possível utilizar o mesmo material no apartamento inteiro. Essa solução dá a impressão de amplitude e unidade visual.

8 – Observe se o apartamento fica na face Norte ou Sul do edifício. Se for Norte, haverá sol no imóvel o dia inteiro. Se for Sul, quase não irá bater sol. Isso influenciará totalmente o layout do projeto. Outro aspecto é ver o modelo de construção do prédio. Se a maioria das paredes for de alvenaria estrutural, não será possível fazer tantas alterações.

9 – Sobre torneiras, chuveiros e ralos, alguns truques indicam se está tudo certo com eles: o primeiro é levar um balde com água e jogar nos ralos para verificar a inclinação entregue pela construtora. Também se deve abrir torneiras e chuveiros e deixar a água escorrer. Se houver algum vazamento nos sifões, eles vão aparecer depois de uns dois ou três minutos.

10 - Para fazer uma vistoria de elétrica, outra dica simples: você só precisa levar o celular e o carregador para testar em todas as tomadas.

