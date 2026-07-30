Barra da Tijuca registrou 3.134 unidades vendidas entre janeiro e junho, afirma Secovi Rio - Shutterstock

Barra da Tijuca registrou 3.134 unidades vendidas entre janeiro e junho, afirma Secovi RioShutterstock

Publicado 30/07/2026 17:36 | Atualizado 30/07/2026 17:36

A Barra da Tijuca registrou 4.947 unidades lançadas no primeiro semestre, volume que representa 42,7% de todos os lançamentos realizados na cidade no período. Os dados foram apresentados hoje pelo Secovi Rio no evento Cenário do Mercado Imobiliário da Barra da Tijuca, realizado no Lead Américas.



O levantamento apontou que a região manteve um bom ritmo de comercialização. Foram 3.134 unidades vendidas entre janeiro e junho, uma taxa média de 63%. Já no acumulado entre 2021 e o primeiro semestre de 2026, a Barra somou 15.528 unidades lançadas e 12.007 comercializadas, alcançando um percentual de 77%. ”Os indicadores demonstram a capacidade da Barra de continuar atraindo investimentos e absorvendo novos empreendimentos, sustentada por infraestrutura consolidada, ampla oferta de serviços e alta demanda por imóveis na região”, comentou Maurício Eiras, coordenador estatístico do sindicato.



O segmento corporativo também foi abordado, desta vez por Evie Kampf, CEO da Elos Consultoria e Gestão Imobiliária, e Flávia Vendittelli, COO da empresa. De acordo com elas, o bairro reúne 437,1 mil metros quadrados (m²) de estoque de escritórios de alto padrão, o equivalente a cerca de 26% de todo o mercado corporativo da capital fluminense. Além da participação expressiva, a região apresenta um desempenho superior ao mercado em ocupação. A taxa de vacância na Barra é de 18,72%, percentual inferior aos aproximadamente 21% registrados no mercado carioca.



“A região ainda oferece margem para negociação na locação de espaços corporativos, especialmente em edifícios com maior disponibilidade. Ao mesmo tempo, empreendimentos com boa infraestrutura, localização estratégica, acessibilidade e alto padrão construtivo têm conseguido preservar valor e apresentar maior liquidez”, analisou Evie.

Land bank de 8,6 milhões de metros quadrados

A desenvolvedora urbana Carvalho Hosken, que completa 75 anos em agosto, também esteve presente. Amanda Cabral, head de Incorporação, explicou que a valorização imobiliária da região é resultado de um processo contínuo de planejamento urbano. Além disso, apresentou os bairros planejados desenvolvidos pela empresa na Barra. “A construção de um bairro planejado vai muito além dos empreendimentos residenciais. É necessário criar um ambiente completo, com áreas corporativas, comércio, hotelaria, serviços, lazer e mobilidade para estimular que as pessoas escolham viver, trabalhar e investir na região", destacou Amanda.



Esse trabalho, afirmou a executiva, leva entre 20 e 30 anos e exige uma visão de longo prazo. “Hoje, mais de 100 mil pessoas vivem nos bairros planejados e o nosso land bank (reserva de terrenos) de 8,6 milhões de metros quadrados nos dá a responsabilidade e a oportunidade de continuar contribuindo para a evolução do Rio de Janeiro pelos próximos 75 anos", disse Amanda.



A iniciativa contou também com a participação de João Eduardo Corrêa, presidente do Creci-RJ (Conselho Regional dos Corretores de Imóveis). Ele apresentou o tema “Do lead ao pós-venda” com dicas para os profissionais serem ainda mais assertivos no atendimento ao cliente. “Não basta fazer o curso obrigatório de Técnico em Transações Imobiliárias (TTI). É preciso complementar a qualificação com outras formações e participar de eventos para troca de experiências. Outra coisa importante é ter inteligência regional. E o que é isso? É conhecer profundamente o bairro onde pretende atuar, é conversar com o porteiro, o padeiro, o jornaleiro, o vizinho. Enfim, criar uma forte rede de relacionamento”, orientou Corrêa.

