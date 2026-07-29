Casa construída especialmente para mostra de decoração em Araras, Região Serrana do Rio. - Divulgação

Casa construída especialmente para mostra de decoração em Araras, Região Serrana do Rio.Divulgação

Publicado 29/07/2026 19:46 | Atualizado 29/07/2026 19:49

A coluna traz hoje duas sugestões de eventos para quem deseja conhecer tendências de arquitetura, paisagismo, decoração e design. A primeira é a 26ª edição do Mastercasa 2026, que terá abertura nesta quinta-feira, dia 30, em Araras, na Região Serrana do Rio. O cenário escolhido para foi o ONI Araras, primeiro condomínio do país com helicóptero compartilhado para os moradores.

O evento vai até o dia 20 de setembro em uma casa construída especialmente para a mostra, localizada no lote 3 do residencial. Já as áreas comuns terão ocupação criativa, com diversas opções gastronômicas, entre cafés e restaurantes. Todos os ambientes, tanto da casa quanto das áreas compartilhadas, têm projetos assinados pelos profissionais participantes do Mastercasa. Ingressos a partir de R$ 50 em https://encurtador.com.br/uRUl.

A outra dica é a DW! Semana de Design do Rio de Janeiro, que acontecerá de 11 a 16 de agosto, no CasaShopping, na Barra da Tijuca. Com o tema “Morar, no Mar”, o festival terá atrações gratuitas para o público como exposições, instalações artísticas, palestras nas lojas com profissionais e formadores de opinião, oficinas de design e feiras com curadoria exclusiva. Mais informações em https://encurtador.com.br/iFwH