Casa construída especialmente para mostra de decoração em Araras, Região Serrana do Rio.Divulgação
Mostras de arquitetura são destaques no Rio de Janeiro
Ambientes poderão ser visitados na Região Serrana e na cidade do Rio
Mostras de arquitetura são destaques no Rio de Janeiro
Ambientes poderão ser visitados na Região Serrana e na cidade do Rio
Mercado imobiliário arrecada agasalhos
Doações poderão ser entregues até o dia 30 de julho, no Centro
Terreno no Andaraí recebe projeto com quatro condomínios
Primeiro edifício terá unidades enquadradas no Minha Casa, Minha Vida
Compradores de imóveis em Petrópolis receberão árvore para plantar
Projeto é o primeiro Faixa 4 do Minha Casa, Minha Vida na região
Zona Sudoeste do Rio receberá mais de R$ 400 milhões em residenciais
Projetos estarão no Recreio dos Bandeirantes e na Barra Olímpica
Conquistou a casa própria? Fique atento a essas 10 dicas
Móveis e ambientes multifuncionais são opções para apartamentos pequenos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.