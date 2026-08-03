Mercado oferece oportunidades de cursos para eletricistas e de trabalho para corretores - AI

Mercado oferece oportunidades de cursos para eletricistas e de trabalho para corretoresAI

Publicado 03/08/2026 18:07 | Atualizado 03/08/2026 18:07

A coluna começa a semana com oportunidades de qualificação e de trabalho. A Iguá Rio, em parceria com a Firjan Senai Sesi, está com 80 vagas gratuitas em cursos de Eletricista de Obras, Assistente de Operações em Logística, Calceteiro e Operador de Máquinas. Todos são voltados a moradores da área de atuação da concessionária. Para participar, é necessário ter, no mínimo, 18 anos e Ensino Fundamental completo. As aulas acontecerão na unidade Firjan Senai Jacarepaguá, na Zona Sudoeste, e em Paty do Alferes e Miguel Pereira, no Centro-Sul Fluminense. As inscrições são gratuitas e vão até o dia 12 de agosto, por meio dos links https://encurtador.com.br/LfNe e https://encurtador.com.br/WKgE

Já a Construtora Tenda está com mais de 10 vagas abertas para corretores de imóveis interessados em atuar na área de vendas, no bairro de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Além da comissão, a empresa oferece vales refeição, alimentação e transporte, planos de saúde e odontológico, seguro de vida e auxílio-creche para mães com filhos de até dois anos, entre outros benefícios. Os candidatos devem se inscrever até o dia 18 de agosto pelo trabalheconosco@tenda.com ou entrar em contato pelo telefone (21) 3484-8939.

