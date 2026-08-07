Condomínio em São Paulo usa combinação de estrutura pré-moldada de concreto, steel frame e drywall - Divulgação aflalo/gasperini arquitetos

Condomínio em São Paulo usa combinação de estrutura pré-moldada de concreto, steel frame e drywallDivulgação aflalo/gasperini arquitetos

Publicado 07/08/2026 15:10 | Atualizado 07/08/2026 15:10

A construção civil brasileira começa a viver uma mudança estrutural. Impulsionada pela busca por produtividade, previsibilidade e redução de desperdícios, a industrialização das obras deixa de ser uma realidade restrita a galpões e edifícios corporativos para conquistar também o mercado residencial de alto padrão. Entre os sistemas que lideram esse movimento está o steel frame (construção a seco formado por estruturas de perfis de aço galvanizado), cuja adoção já aparece em residências autorais.



Um dos exemplos é o BLVD.Alti, condomínio em Alphaville (SP), que utiliza uma combinação de estrutura pré-moldada de concreto, steel frame e drywall. A adoção desses sistemas substitui parte das etapas artesanais por processos de fabricação e montagem industrial, com expectativa de antecipar a entrega do empreendimento em quatro meses. Segundo Grazzieli Gomes Rocha, sócia-diretora da aflalo/gasperini arquitetos, escritório que assina o projeto, a industrialização altera a forma de conceber a arquitetura. “A forma de projetar está mudando. Já discutimos a solução estrutural junto com todos os conceitos de biofilia, sustentabilidade e urbanidade desde o início. A escolha do método construtivo interfere no partido arquitetônico, e o projeto precisa levar em consideração a flexibilidade e as características do sistema, sempre com uma dose de desafio e inovação”, conta Grazzieli.



Pedro Incer, diretor de Engenharia da Arqos Urbanismo, empresa que desenvolve o empreendimento, destaca que a integração entre arquitetura e engenharia amplia a eficiência e as possibilidades do projeto. “O resultado é um sistema construtivo de alta eficiência produtiva, que preserva a qualidade arquitetônica e amplia possibilidades projetuais, como grandes vãos, maior flexibilidade de planta e a consolidação do pré-fabricado em tipologias residenciais”, afirma Incer.

Propriedade em Araras construída especialmente para a mostra Mastercasa 2026 também utilizou o sistema steel frame Divulgação



Outro exemplo está no ONI Araras, na Região Serrana do Rio de Janeiro, onde foi construída uma residência especialmente para o Mastercasa 2026, mostra de arquitetura. Com mais de 700 metros quadrados, o imóvel foi erguido em apenas quatro meses utilizando steel frame. Assinado pela Rodal Design, a propriedade ocupa um terreno com rio privativo e, após o evento, será comercializada de porteira fechada, com móveis e eletrodomésticos.



Para o designer Oscar Rodal, o steel frame une velocidade de execução, precisão construtiva e liberdade arquitetônica. “O sistema nos permitiu desenvolver uma residência de grande porte em um prazo extremamente reduzido, sem abrir mão da sofisticação, da qualidade dos acabamentos e da integração da arquitetura com a natureza. É uma tecnologia que amplia as possibilidades criativas e entrega um alto padrão de execução”, explica Rodal.

Outro exemplo está no ONI Araras, na Região Serrana do Rio de Janeiro, onde foi construída uma residência especialmente para o Mastercasa 2026, mostra de arquitetura. Com mais de 700 metros quadrados, o imóvel foi erguido em apenas quatro meses utilizando steel frame. Assinado pela Rodal Design, a propriedade ocupa um terreno com rio privativo e, após o evento, será comercializada de porteira fechada, com móveis e eletrodomésticos.Para o designer Oscar Rodal, o steel frame une velocidade de execução, precisão construtiva e liberdade arquitetônica. “O sistema nos permitiu desenvolver uma residência de grande porte em um prazo extremamente reduzido, sem abrir mão da sofisticação, da qualidade dos acabamentos e da integração da arquitetura com a natureza. É uma tecnologia que amplia as possibilidades criativas e entrega um alto padrão de execução”, explica Rodal.