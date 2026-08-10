Plataforma terá recursos como organização da rotina administrativa e registro do histórico do condomínio - AI

Plataforma terá recursos como organização da rotina administrativa e registro do histórico do condomínioAI

Publicado 10/08/2026 16:38 | Atualizado 10/08/2026 16:38





Entre os recursos disponíveis estão organização da rotina administrativa, planejamento estratégico, registro do histórico do condomínio, comunicação com moradores, capacitação contínua, apoio à tomada de decisão na contratação de fornecedores e conexão com profissionais e empresas do mercado. "Percebemos que os síndicos precisavam de muito mais do que um sistema de gestão. Eles buscavam um ambiente capaz de reunir planejamento, conhecimento, comunicação, histórico do condomínio e conexões estratégicas em um único lugar. A Master Síndico nasce justamente dessa escuta do mercado e da vontade de transformar a gestão condominial por meio da tecnologia e da colaboração", explica Cinthya. As inscrições para o evento podem ser feitas em Nesta quarta-feira, dia 12 de agosto, a partir das 9h, acontecerá o Master Síndico Experience, evento gratuito no Shopping Downtown, Barra da Tijuca, que apresentará a plataforma Master Síndico. Considerada a primeira rede social do mercado condominial brasileiro, a solução foi desenvolvida para reunir síndicos, moradores, empresas, administradoras e entidades representativas do setor. Segundo Cinthya Miranda, bióloga, empresária e cofundadora do projeto, a iniciativa foi desenvolvida a partir da escuta de mais de 1 mil síndicos de diferentes perfis.Entre os recursos disponíveis estão organização da rotina administrativa, planejamento estratégico, registro do histórico do condomínio, comunicação com moradores, capacitação contínua, apoio à tomada de decisão na contratação de fornecedores e conexão com profissionais e empresas do mercado. "Percebemos que os síndicos precisavam de muito mais do que um sistema de gestão. Eles buscavam um ambiente capaz de reunir planejamento, conhecimento, comunicação, histórico do condomínio e conexões estratégicas em um único lugar. A Master Síndico nasce justamente dessa escuta do mercado e da vontade de transformar a gestão condominial por meio da tecnologia e da colaboração", explica Cinthya. As inscrições para o evento podem ser feitas em https://encurtador.com.br/PFrM

Preço de venda residencial mantém ritmo de alta

Os preços de venda dos imóveis permanecem em alta no país. Em julho, a variação ficou em 0,46%, contra os 0,45% registrados no mês anterior. No Rio de Janeiro, a valorização foi de 0,74%, afirma o Índice FipeZAP. A elevação relativamente maior esteve concentrada entre as unidades de um quarto, 0,55%, enquanto as de dois quartos registraram a menor variação: 0,39%. O cenário foi observado nas 49 das 56 cidades monitoradas, incluindo 18 das 22 capitais: Vitória, 1,56%; Recife, 1,19%; Aracaju, 1,17%; Manaus, 1,08%; Goiânia, 0,79%; Rio de Janeiro, 0,74%; Florianópolis, 0,71%; João Pessoa, 0,66%; São Luís, 0,62%; Salvador, 0,46%; Fortaleza, 0,41%; São Paulo, 0,36%; Teresina, 0,34%; Brasília, 0,27%; Natal, 0,25%; Cuiabá, 0,11%; Curitiba, 0,08%; e Belém, 0,03%. Na outra ponta, houve queda em Campo Grande, 0,64%; Porto Alegre, 0,32%; Belo Horizonte, 0,20%; e Maceió, 0,04%.

