Bairros populares da Zona Oeste com maior espaço para crescimento tiveram altas expressivas, afirma pesquisa - Shutterstock

Bairros populares da Zona Oeste com maior espaço para crescimento tiveram altas expressivas, afirma pesquisaShutterstock

Publicado 11/08/2026 18:03 | Atualizado 12/08/2026 11:46

Os imóveis no bairro de Anchieta, na Zona Norte do Rio, valorizaram 56,3% para venda no primeiro semestre, na comparação com o mesmo período de 2025. O tíquete médio foi de R$ 148.396. Na sequência, o destaque ficou para a Zona Oeste com Santa Cruz, 52,8% e R$ 130.780, e Barra de Guaratiba, com 50,7% e R$ 609.983. A pesquisa da Loft considerou mais de 213 mil anúncios publicados em plataformas da cidade e identificou variações expressivas entre bairros.



"No Rio de Janeiro, a dinâmica é clara: bairros populares da Zona Oeste com maior espaço para crescimento registraram altas expressivas, enquanto regiões centrais e tradicionais viram uma acomodação nos preços pedidos", explica Fábio Takahashi, gerente de Dados da plataforma.



Na outra ponta, Joá registrou a maior queda: 27,3%, com tíquete médio de R$ 7,1 milhões no primeiro semestre, ainda assim o mais alto entre todos os bairros analisados. De acordo com o estudo, a redução expressiva em um bairro de altíssimo padrão pode refletir uma menor oferta de imóveis de maior metragem no período. Alto da Boa Vista, 20,6%, e Rio Comprido, 17,7%, completaram o grupo de maiores recuos. Cordovil, 17,4%, e Padre Miguel, 12,1%, também tiveram quedas relevantes.



Para Takahashi, regiões que tiveram valorização intensa em períodos anteriores podem estar passando por um momento de acomodação. “No caso do Rio, o padrão é mais claro do que em outras cidades, a alta se concentra na periferia da Zona Oeste, enquanto áreas consolidadas registram queda ou estabilidade", analisa o gerente. Confira as tabelas completas:

Dados Loft

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