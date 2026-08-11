Bairros populares da Zona Oeste com maior espaço para crescimento tiveram altas expressivas, afirma pesquisaShutterstock
"No Rio de Janeiro, a dinâmica é clara: bairros populares da Zona Oeste com maior espaço para crescimento registraram altas expressivas, enquanto regiões centrais e tradicionais viram uma acomodação nos preços pedidos", explica Fábio Takahashi, gerente de Dados da plataforma.
Na outra ponta, Joá registrou a maior queda: 27,3%, com tíquete médio de R$ 7,1 milhões no primeiro semestre, ainda assim o mais alto entre todos os bairros analisados. De acordo com o estudo, a redução expressiva em um bairro de altíssimo padrão pode refletir uma menor oferta de imóveis de maior metragem no período. Alto da Boa Vista, 20,6%, e Rio Comprido, 17,7%, completaram o grupo de maiores recuos. Cordovil, 17,4%, e Padre Miguel, 12,1%, também tiveram quedas relevantes.
Para Takahashi, regiões que tiveram valorização intensa em períodos anteriores podem estar passando por um momento de acomodação. “No caso do Rio, o padrão é mais claro do que em outras cidades, a alta se concentra na periferia da Zona Oeste, enquanto áreas consolidadas registram queda ou estabilidade", analisa o gerente. Confira as tabelas completas:
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