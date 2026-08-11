Bairros populares da Zona Oeste com maior espaço para crescimento tiveram altas expressivas, afirma pesquisaShutterstock

Mais artigos de Cristiane Campos
Cristiane Campos
Os imóveis no bairro de Anchieta, na Zona Norte do Rio, valorizaram 56,3% para venda no primeiro semestre, na comparação com o mesmo período de 2025. O tíquete médio foi de R$ 148.396. Na sequência, o destaque ficou para a Zona Oeste com Santa Cruz, 52,8% e R$ 130.780, e Barra de Guaratiba, com 50,7% e R$ 609.983. A pesquisa da Loft considerou mais de 213 mil anúncios publicados em plataformas da cidade e identificou variações expressivas entre bairros.

"No Rio de Janeiro, a dinâmica é clara: bairros populares da Zona Oeste com maior espaço para crescimento registraram altas expressivas, enquanto regiões centrais e tradicionais viram uma acomodação nos preços pedidos", explica Fábio Takahashi, gerente de Dados da plataforma.

Na outra ponta, Joá registrou a maior queda: 27,3%, com tíquete médio de R$ 7,1 milhões no primeiro semestre, ainda assim o mais alto entre todos os bairros analisados. De acordo com o estudo, a redução expressiva em um bairro de altíssimo padrão pode refletir uma menor oferta de imóveis de maior metragem no período. Alto da Boa Vista, 20,6%, e Rio Comprido, 17,7%, completaram o grupo de maiores recuos. Cordovil, 17,4%, e Padre Miguel, 12,1%, também tiveram quedas relevantes.

Para Takahashi, regiões que tiveram valorização intensa em períodos anteriores podem estar passando por um momento de acomodação. “No caso do Rio, o padrão é mais claro do que em outras cidades, a alta se concentra na periferia da Zona Oeste, enquanto áreas consolidadas registram queda ou estabilidade", analisa o gerente. Confira as tabelas completas:
Dados - Loft
DadosLoft
 
Dados - Loft
DadosLoft
fotogaleria
Bairros populares da Zona Oeste com maior espaço para crescimento tiveram altas expressivas, afirma pesquisa
Dados
Dados